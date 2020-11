La pandemia impulsó las 'técnicas individuales' en el folclore

Los protocolos, las precauciones y la necesidad de seguir adelante, llevó a que en la danza se priorizaran las técnicas individuales. 'Es la forma de cumplir con el distanciamiento', afirmó David Tobares, profesor de la Compañía Qhantir Qullu de Calingasta, a Canal 13.

'Actualmente la actividad está permitida a través del ministerio, cumpliendo con distanciamiento, estamos aprovechando hacer cosas individuales, bombos, boleadoras, hemos aprovechado para ir a la base de la danza, técnicas individuales', indicó el profesor. Esto da la posibilidad de aprovechar un salón destinado al triple de personas de las que asisten hoy.

En este sentido, Tobares afirmó que un gran problema en la reactivación de fue la conectividad. 'A las clases las tenemos que grabar y proyectarlas. Eventos no hacemos porque no sabemos cómo funcionará la conectividad, no contamos con una conexión estable', dijo, y agregó que 'iniciativa no falta'.

El profesor y médico, indicó que de los 43 alumnos que tenía la academia previa a la llegada del Covid 19, hoy solo quedan 14. 'Le estamos poniendo el pecho a las balas, estamos un poco tristes porque nos faltan, los extrañamos, pero contentos porque algunos pueden seguir con la danza', aseveró.