Edda Bustamante: ´La cuarentena me ha colocado internamente y ha limpiado mis objetivos´

Desde el inicio de la cuarentena por el coronavirus Edda Bustamante llegó a San Juan buscando escapar de la locura de Buenos Aires y para pasar este momento especial cerca de su hermana Negrita, sus afectos y sus amigos de siempre.

Instalada en Pocito, la actriz disfrutó los días finales de verano y luego, con la llegada del otoño comenzó a pensar en los proyectos sin la certeza de cuándo volver a los escenarios.

Los artistas en general fueron uno de los segmentos más perjudicados por la pandemia, pero supieron adaptarse a la “nueva normalidad” y gracias al acceso a las nuevas tecnologías la distancia entre el artista con el espectador se hizo más corta.

En este contexto Edda comentó uno de sus planes en San Juan en lo inmediato: “Si todo sigue así de bien y concretamos en papeles, daré un curso de 8 clases con una presentación final del trabajo realizado, con mi taller llamado “ACTITUD GANADORA” en el Centro Cultural Contegran. El taller abarca el conocimiento del cuerpo, de tu espacio interior conectado al exterior, de las palabras que tiñen la emoción, y del rompimiento del mito de que " actuar " es fingir pues yo tomo la vida total : la privada y la pública y, tu interacción surge de tu interior y al conocernos y fortalecernos, se abre un paneo de posibilidades en nuestra vida”, detalló y luego comentó que con este taller logró relacionarse con Daniel Izasa (Director de Acción Cultural de San Juan) y Aníbal Peña, director del CCC y contar con su apoyo desinteresado para llevar adelanto la propuesta en la provincia.

Acerca de otros, pero no menos importantes proyectos Edda comentó a Canal 13: “Para comenzar está mi gran proyecto que tiene que ver con mi producción general llamado “ENCUENTRO INESPERADO entre vos y yo” y se trata de un contacto, vía zoom con una sola persona. Con un tema libre, la idea es encontrar lo que nos falta hoy por hoy (aparte de TODO), ese algo atractivo de la vida que es lo inesperado, aquello que te coloca un motor interior, algo simple y posible, rompedor de tu rutina y estado de ánimo y que de seguro te dará un piso para nuevas cosas pues de golpe se tiene un disparador, un movimiento que hará circular tu circulo interior”, comenzó diciendo la sanjuanina.

Luego la artista agregó: “El otro proyecto es “CHAMUYANDO CON EDDA” sólo para cuatro mujeres, vía zoom, con las que tendré también 4 temas que nos compete básicamente en el área de la pareja, la profesión, la pérdida de la energía, y el generar seguridad económica que tiene que ver con un equilibrio interior de salud mental emocional y física, y darte cuenta de tus palabras cotidianas y cómo te ves a vos misma y desde ahí...el mundo es tuyo, toda la información estará disponible en mi Instagram @eddabustamante. Mi tercer proyecto estrella es regresar a Bs As el año que viene y para ello me estoy preparando, pues no me será fácil sacudirme mentalmente de los árboles, el agua que corre en las acequias y mis amigos especialmente mi hermana y su protección y Miguel Ángel Alessi y su contención”.

Con la posibilidad del streaming para mantenerse vigente y conectada con los fans, Edda detalló: “Me gustaría dar clases vía streaming sobre acting a comediantes de stand up y quizás (no como autoayuda) clases sobre tu cuerpo: cómo te ves, cómo crees que lo ven los otros, cómo aprovechar tu energía interna y hacerla UNO con el afuera y avanzar en lo que desees y necesites, sin que te cueste tanto trabajo, que ese es el lema que hay que erradicar de nuestra cultura judeocristiana, el esfuerzo da credibilidad y pátina y comprender QUE LO QUE FLUYE ES TU VERDAD”, dijo acerca de sus creencias y deseos de compartir.

Sobre sus meses en San Juan, Edda confirmó que sigue en Pocito y junto con su hermana comparten momentos especiales que nunca imaginó volver a disfrutar en el medio de la vorágine de un mundo sin pandemia: “Sigo en San Juan donde me siento bendecida, pilates, estar con mi hermana, con sus mascotas Roco y Bartolo y las gallinas japonesas y el verde de los árboles y caminar y mis charlas con mi amigo Alessi que siempre me coloca mi centro artístico y emocional”, comentó la entrevistada.

Acerca de la cuarentena y cómo impactó en su vida Bustamente reflexionó y dijo: “La cuarentena me ha colocado internamente, me ha limpiado mis objetivos y espero ajustar sentimientos internos que iban y venían y ya hay que dejarlos fluir”, dijo convencida.

Luego de una entrevista encantadora de la artista con Canal 13 sólo hay una certeza: en medio de la pandemia disponemos de las herramientas necesarias para estar cerca de Edda y disfrutar de momentos únicos e irrepetibles en sus dos nuevas charlas/encuentros.

¡Aplausos y mucha merd!

Información de los encuentros:

Chamuyando con Edda: chamuyandoconedda@gmail.com

Encuentro inesperado entre vos y yo: el.encuentro.inesperado@gmail.com

Foto de portada: Bely Alvarez @belyalvarez

Producción Ejecutiva Andrea Alaniz

Ph Sofìa Schnack & Carolina Robba

Diseño Gráfico Sofía Schnack