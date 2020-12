David Byrne se refiere a una posible reunión de los Talking Heads

Muchas son las bandas que luego de varios años de separarse deciden volver a tocar por una cuestión nostálgica y también monetaria.

Este no es el caso de Talking Heads, ya que recientemente su líder y cantante David Byrne, descartó todas las posibilidades de un encuentro de los músicos.

Si bien la banda se separó en 1991 volvieron a reencontrarse en 2002 por su ingreso al Salón de la Fama del Rock pero nunca con intenciones de volver a tocar, pese al pedido del baterista Chris Frantz.

Hay dos claras razones por las que Byrne no quiere volver a tocar con su banda: "Hay un periodo en el que la música es realmente esencial y te ayuda a definir quién sos y cuál es tu lugar en el mundo, y no podés soltar ese momento. Pero no podemos recrearlo ni reemplazarlo. Hay muchos tours de bandas que se reúnen y eso se vuelve una forma de ejercitar la nostalgia. No se puede recrear el momento en que alguien escucha una canción por primera vez. Esas sensaciones tienen que ver más con el momento de la vida en el que la escucharon que con nosotros", comentó el músico.

Fuente: Indie Hoy