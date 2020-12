Evanescense presenta su nuevo disco

La reconocida banda Evanescence anunció que el 26 bde marzo del año próximo lanzará su primer álbum de música nueva "The Bitter Truth".

A través del sello BMG, los fanáticos podrán disfrutar del disco en versión digital, CD, vinilo y una caja deluxe de edición limitada con un CD adicional, un diario, un póster y un cassette especial de audio exclusivo de la creación de "The Bitter Truth".

Cada pre-orden vendrá automáticamente con descargas de los singles ya publicados "Wasted On You", "The Game Is Over", y "Use My Voice" junto al último single recientemente lanzado "Yeah Right".

"The Bitter Truth" es el primer LP original de la banda en diez años. Un álbum de rock increíble que nadie debe dejar de escuchar.