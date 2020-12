Netflix dio a conocer cuales fueron las series más vistas del año

La cuarentena producto de la pandemia por coronavirus dejo en vista un mayor consumo de contenido, aumento de estrenos y suscripciones en las plataformas streaming. Es por ello que Netflix dio a conocer su listado de las series más vistas durante este 2020.

La lista es algo curiosa ya que es un relevamiento mundial. En el primer puesto tenemos a La Casa de Papel, la cual en su última temporada publicada fue vista por más de 65 millones de personas. Luego esta un docudrama llamado Tiger King, el mismo consiste en la vida del dueño de un polémico zoo de grandes felinos. En tanto el tercer lugar lo tiene Gambito de dama, la miniserie es considerada la más vista de toda la historia del portal de vídeo.

Las series más vistas de Netflix en 2020

La casa de papel (Temporada 4): 65 millones.

Tiger King (Temporada 1): 64 millones.

Gambito de dama (Miniserie): 62 millones.

Jugando con fuego: 51 millones.

Ratched (Temporada 1): 48 millones.

The Umbrella Academy (Temporada 2): 43 millones.

Yo nunca (Temporada 1): 40 millones.

Space Force (Temporada 1): 40 millones.

Lucifer (Temporada 5): 38 millones.

El suelo es lava: 37 millones.

Love is Blind: 30 millones

Ozark (Temporada 3): 29 millones.

El último baile (Miniserie): 23,8 millones.

Si bien no están en vista los últimos estrenos como The Crown, Emily in Paris y Selena: La serie, las cuales han tenido gran visualización desde su estreno, aunque en menor medida teniendo en cuenta las que encabezan el listado de la plataforma.

Es con el bombardeo de estrenos, como la app logró colocarse como la primera en contenidos. Esto teniendo en cuenta la gran competencia que vislumbraron en lo que va del año.