Toda la historia del movimiento grunge de los ´90 en Instagram

La red social Instagram no deja de sorprender, en especial cuando se trata de una parte de la historia de la música. Es así que muchos fanáticos siguen a la cuenta @1990archives que muestra los máximos exponentes del movimiento grunge de los ´90.

Creada por Brandon Kent –oriundo de South Carolina-, este perfil es ideal para los fanáticos de la cultura pop pero especialmente para aquellos identificados con el movimiento cuyo líder indiscutido fue Kurt Cobain.

Sobre la cuenta y sus contenidos, su creador dijo: "No puedo decir que soy plenamente capaz de apreciar los matices de la cultura de los 90, pero definitivamente puedo sentir nostalgia por ella. Aprecio lo auténticas y vulnerables que eran las personas durante esa época. Y aunque era joven, todavía recuerdo las principales influencias pop y sociales de finales de los 90 y principios de la década del 2000. Esta era me convirtió en la persona que soy hoy, y tengo verdadero aprecio por la crudeza de todo".

Sobre Kurt Cobain el joven comentó: "Creo que mi fascinación por él no comenzó hasta que envejecí y empecé a darme cuenta de lo que significaba ser fiel a ti mismo. Eso es lo que realmente me acercó más a él. En los años 90 no había redes sociales; no había manera de saber lo que la gente estaba haciendo, usando o diciendo. Así que siento que realmente fue un momento donde la gente representaba lo que era y lo que le gustaba. Las redes sociales han matado la originalidad porque le da a la gente un vehículo para presentar a estas personas falsas. Volviendo a los años 90, ninguno de estos medios existió, así que no tenías otra opción más que ser tú mismo", dijo emocionado.

Radiohead, Björk, Marilyn Manson, Zack de la Rocha y Nirvana tienen una fuerte presencia en esta cuenta que ya tiene casi 60.000 seguidores, e incluso se ha dado el lujo de tener a Frank Ocean entre sus fans.

