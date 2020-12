Robert Smith tocó canciones desde su estudio casero

Ya casi terminando el año y para sorpresa de sus fanáticos, Robert Smith brindó un recital en un teatro que durante los últimos 18 años ha realizado jornadas para recaudar fondos en Navidad.

Por la pandemia del coronavirus el recital anual "Letters to Santa" de 24 Hour Improv en 2020 se llevó a cabo de manera virtual. Y, de ese modo, los espectadores pudieron disfrutar de la presentación del líder de The Cure en formato solista.

En su set, el ídolo británico tocó únicamente canciones de Faith, disco publicado en 1981 y que está cercano a cumplir 40 años. El artista abrió su concierto con una versión minimalista de "The Holy Hour", luego interpretó "The Funeral Party"; y cerró con "The Drowning Man", pieza que ejecutó con una guitarra embebida en reverberaciones.

Toda la puesta en escena fue grabada en blanco y negro en el estudio hogareño de Smith el pasado 22 de diciembre.

Fuente: IndieHoy