A 40 años de un mito llamado Lennon

The Beatles ,la gran banda de rock. que John Lennon supo darle identidad.

John Winston Ono Lennon nació en Liverpool, Inglaterra el 9 de octubre de 1940. durante la Segunda Guerra Mundial,. Hijo de Julia y Alfred Lennon, que estuvo ausente durante el nacimiento de su hijo. debido a su deber como soldado y marino en plena guerra.

Cuando regresó se ofreció a cuidar de su familia, pero Julia —por entonces embarazada de otro hombre— rechazó la idea. Su tía Mimi Smith,que no tenía hijos, se hizo cargo de cuidar a John pero el padre de Lennon secretamente , quería llevarlo a Nueva Zelanda. Después de una acalorada discusión entre sus padres por su tenencia , con solo cinco años, fue obligado a elegir con quién se quedaría. Lennon escogió a su padre pero conforme su madre se alejaba, comenzó a llorar y la siguió. Desde ese momento tendrían que pasar veinte años para que Lennon volviese a ver a su padre.

Así fue su infancia . Y una vida atribulada que no le impidió destacar como artista integral. Músico, multinstrumentista, cantautor, compositor, poeta, dibujante, escritor, pacifista, activista y actor inglés. Nació y se crió en Liverpool, siendo adolescente formó la banda The Quarrymen en 1956, que posteriormente en 1960 se convertiría en The Beatles. Cuando el grupo se desintegró a finales de esa década, Lennon inició una carrera como solista y canciones como «Give Peace a Chance» e «Imagine»; la mayoría de ellas expresan sus ideas liberales y pacifistas.

Después de contraer matrimonio con Yoko Ono en 1969 cambió su nombre a John Ono Lennon. Se retiró de la escena musical en 1975 para criar a su pequeño hijo Sean, pero resurgió junto con Ono en 1980 con el nuevo álbum Double Fantasy. Fue asesinado tres semanas después de su lanzamiento.

De carácter rebelde y ingenio mordaz en su música, el cine, la literatura y el dibujo, así como la polémica lo persiguió debido a su constante activismo por la paz. En 1971 se mudó a Manhattan, donde su oposición a la guerra de Vietnam dio lugar y sus canciones fueron adoptadas como himnos por el movimiento contra la guerra y la contracultura.

Fue calificado por la revista Rolling Stone como el quinto mejor cantante de todos los tiempos y como el tercer mejor compositor detrás de Paul McCartney y Bob Dylan. Después de su muerte fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 1987 y en el Salón de la Fama del Rock en 1994.

Su muerte fue causada por cinco disparos realizados por Mark Chapman, quien no compartía sus ideas pacifistas y su forma de ser . Fue a la entrada del edificio en donde residía cuando Lennon regresaba con su esposa Yoko Ono de los estudios de grabación.

Fuente: Cancioneros.com