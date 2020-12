Bob Dylan: Universal Music adquirió el catálogo de sus canciones

Este lunes 7 de diciembre, la compañía Universal Music anunció que adquirió el catálogo completo de canciones de Bob Dylan, que hasta el momento pertenecía a Sony/ATV Music Publishing, su principal competidor.

Si bien no se conocieron los detalles finos de cuánto se pagó por el catálogo, se estima que la compra se produjo por un monto cercano a los 300 millones de dólares, según el diario The New York Times.



Son 600 canciones, desde los primeros éxitos del legendario compositor como "Blowin´ in the wind", de 1962, hasta los temas que componen su más reciente trabajo "Rough and Rowdy Ways", lanzado en 2020.

En esos casi 60 años de trayectoria aparecen clásicos como "Like a rolling stone", "Knockin´on heaven´s door", "Mr. Tambourine Man" y "Lay, lady, lay", entre otros y muchos versionados por otros intérpretes como The Rolling Stones, Guns `n´ Roses, The Byrds y Duran Duran.

Si se confirma la cifra pagada por Universal Music, se estaría frente a una de las compras de catálogos más costosas de la historia.

En este sentido, cabe recordar que a mediados de los `80, Michael Jackson adquirió las canciones de The Beatles por unos 109 millones de dólares, según una estimación actualizada de acuerdo a la inflación del monto de 45 millones que efectivamente pagó.

Fuente: Télam