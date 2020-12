Los estrenos en streaming para el ver esta semana

La plataforma de contenidos anunció recientemente sus estrenos para esta semana y son los siguientes:

8 de diciembre

Sr. Iglesias: Parte 3 (Serie): Gabriel Iglesias, un divertido profesor, trata de hacer la diferencia en las vidas de algunos estudiantes de bajo desempeño.

9 de diciembre

Rascacielos: Rescate en las alturas (Película): La estrella mundial Dwayne Johnson encabeza el elenco de la nueva película Rascacielos: rescate en las alturas, en el papel de un ex líder del equipo de rescate de rehenes del FBI y veterano de guerra llamado Will Sawyer. Ahora evalúa la seguridad de rascacielos y, en una misión en China, descubre que el edificio más alto y seguro del mundo se encuentra en peligro y él ha sido culpado por ello. Fugitivo, Will debe encontrar a los responsables, limpiar su nombre y de alguna forma rescatar a su familia que está atrapada dentro del edificio… por encima del nivel que se está prendiendo fuego.

La increíble historia de la Isla de las Rosas (Película): Película basada en la historia real de Giorgio Rosa, que en 1968 fundó una micronación cerca de la costa de Rimini y encarnó los sueños y aspiraciones de una generación.

Ana y Bruno (Película): Una historia infantil llena de fantasía. Con tal de salvar a su mamá, Ana escapará en búsqueda de su padre; aunque para ello necesitará la ayuda de siniestras y amigables criaturas imaginarias que la acompañarán en un macabro viaje lleno de fantasía, locura y amor familiar.

10 de diciembre

Cuidado con lo que deseas (Película): Un joven de 18 años se vuelve amante de la esposa de un millonario que muere súbitamente y deja a su mujer cubierta por una cuantiosa y sospechosa póliza de seguros.

11 de diciembre

El desorden que dejas (Serie): Raquel, una joven profesora de literatura, acepta el puesto de suplente que le ofrecen en el instituto de Novariz, pueblo al que pertenece su marido. Cuando llega se entera de que Elvira, la profesora a la que está sustituyendo, se suicidó.

El baile (Película): Sigue de cerca la historia de Dee Dee Allen (Meryl Streep) y Barry Glickman (James Corden), dos estrellas del teatro neoyorkino que enfrentan una crisis: su nuevo y costoso espectáculo de Broadway resultó ser un gran fracaso que casi destruye sus carreras. Mientras tanto, en un pueblito de Indiana, una adolescente (Jo Ellen Pellman) sufre por una situación completamente distinta: a pesar del apoyo del director de la escuela (Keegan-Michael Key), la presidenta de la Asociación de Padres y Maestros (Kerry Washington) le ha prohibido ir al baile de graduación con su novia Alyssa (Ariana DeBose). Cuando Dee Dee y Barry deciden que la situación de Emma es la causa perfecta para recuperar su imagen dañada, se lanzan a la carretera junto con Angie (Nicole Kidman) y Trent (Andrew Rannells), otro par de actores cínicos que buscan un empujón profesional. Pero su activismo egocéntrico les resulta contraproducente, y los cuatro ven cómo sus vidas dan un vuelco mientras se movilizan para lograr que Emma disfrute una noche en la que pueda sentirse orgullosa de ser quien es.

Canvas (Película): Después de una pérdida desgarradora, un abuelo que lucha por recuperar su pasión por la pintura encuentra la inspiración para volver a crear.