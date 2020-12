´Parte de mí´: Lo nuevo de Soledad

Cerca del fin de año, la cantante y compositora Soledad Pasturitti presentó su nuevo material discográfico titulado “Parte de mí”.

En este álbum, la joven de Arequito muestra su estado más natural, como una mujer que se reconoce, se reinventa y se redescubre con este trabajo, una mujer que sabe quién es y a dónde quiere ir, una mujer que es dueña de sus sueños.

El nuevo trabajo de Soledad está compuesto por 14 canciones, de las cuales ya se presentaron “La Gringa”, “Aunque me digas que no”, “Tal Como siento” y “La Valeria”.

En declaraciones recientes la cantante comentó: “Comencé sin saber a dónde ir, con humildad y coraje emprendí el viaje a la reinvención, en el inicio, apareció el maestro Carlos Vives como una señal, y marcó el gran comienzo. Claudia Brant y Cheche Alara se sumaron, me acompañaron y me abrazaron con su arte en este recorrido. En el trayecto me di cuenta de que llevaba una pesada mochila, la abrí y descarté todo aquello que cargaba por las dudas, y también lo redundante. Y así guardé lo que de verdad quería conservar. Juan Blas Caballero y Rodolfo Lugo, finalmente, me ayudaron a elegir, en esta mochila mucho más liviana, lo necesario para continuar este viaje de redescubrimiento”, dijo sobre el proceso de su trabajo.

“Parte de mí”, se lanza con un nuevo single, se trata de la canción “Quién dijo”, un tema compuesto e interpretado junto a Kany García. El video fue grabado en Miami (Estados Unidos) y en Santa Fe (Argentina), y cuenta con la dirección del reconocido Joaquín Cambré, director de videos de Romeo Santos, Pedro Capó, Sebastian Yatra, Tini, Camilo, CNCO, Gente de Zona, Becky G, Calle 13, entre otros.

“Parte de mí” es, sin dudas, el disco más internacional en estos primeros 25 años de carrera de Soledad, y a lo largo de tres años, se ha grabado en estudios de Colombia, España, Brasil, Estados Unidos (Las Vegas, Miami, Los Ángeles) y Buenos Aires.

Fuente: SONY