Córdoba prohibió los shows en medio de la apertura del turismo

El viernes 4 de diciembre, el Gobierno de Córdoba, luego de una reunión con intendentes, anunció que luego de que varios municipios decidieran salirse de las recomendaciones sanitarias se decidió prohibir la realización de shows en el territorio provincial.

Entre los puntos del acuerdo, existe uno que prohíbe la “apertura de discotecas, recitales y espectáculos” hasta el 31 de marzo de 2021.

Como era de esperar, la decisión generó una fuerte confusión por la amplitud del término “espectáculos”, pero luego de unas horas fuentes del Gobierno de la Provincia aclararon que no afectaba a los teatros.

Los más molestos con la decisión fueron los organizadores de festivales Jesús María, Cosquín (que ya estaba confirmado) y Cosquín Rock que ya estaban en el calendario antes de esa fecha.

Las críticas de parte de los productores se hicieron oír y el primero en manifestarse fue José Palazzo, desde la Cámara de Productores de Espectáculos de Córdoba, que en comunicación con el diario La Voz comentó: “Repudiamos esta medida discriminatoria, que ignora el protocolo nacional de espectáculos, que ya abrieron en casi todas las provincias de Argentina”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “El espectáculo, para la cámara de la industria y para Aadet, y sobre todo para el protocolo del gobierno nacional, no distingue entre música y teatro. Por eso, es lo mismo un espectáculo teatral y musical”, agregó haciendo responsable de todo al gobernador Juan Schiaretti.

También Palazzo dijo al diario Los Andes: “Lo próximo que se va a ir es nuestra empresa, que va a empezar a invertir en otras provincias. Eventualmente trasladaremos el Cosquín a otras provincias y nos iremos con la inversión a otro lado, ¿qué le vamos a hacer? Si nosotros tenemos la sensación de que acá nos consideran enemigos”, le dijo a este medio.

Para cerrar el hombre no descartó elegir a Mendoza para la realización del reconocido festival: “Hemos hablado seriamente con mi socio de pensar en otros rumbos. Estamos trabajando en un proyecto en Mendoza hace ya dos meses, pensando seriamente en mudar nuestros proyectos, porque no hay ningún tipo de apoyo, con el Cosquín Rock incluido. Sentimos realmente que no les interesa, que desde el área de Cultura no hay interés por determinada cultura”.

Fuente: Diario La Voz y Diario Los Andes