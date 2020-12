La cultura del freestyle se sintió fuerte este finde semana

Los pasados domingos, lunes martes y miércoles, se disputaron las 2 competencias de freestyle con más trayectoria en la provincia. Se trata de la Italia Freestyle y la Olimpo Freestyle que tienen más de 5 años en la provincia.

El domingo tuvo lugar la Italia en la cual se llevó a cabo en formato de 8vos, 4tos, semis y final con 24 participantes llevándose la victoria Lucio sumando 5 ptos.

El ganador de torneo se decidirá por sumatoria de puntos y se llevará 4500 puntos para el ranking nacional ya que la competencia Tana esta en rango 4 en la Freestyle Rap Federation.

En la Olimpo freestyle se realizan 8 competencias regionales en las cuales 3 de ellas se hicieron este lunes, martes y miércoles a modo de filtro para dar a conocer los 24 clasificados que se enfrentaran en la final Olimpo este próximo 20 de diciembre donde se definirá al que clasifique en el ranking nacional FMS.

Hoy por hoy, se cumple un reglamento designado por FMS y Urban Roosters en el cual ellos son los que brindan el ranking de ascenso ya que Olimpo freestyle está en el Rango 3 de la Freestyle Rap Federation y que brinda 10.000 puntos a su campeón.

Emiliano Montero, con su nombre artístico ‘RDR’ contó que: “La competencia mostro un muy buen nivel, el talento de los chicos, de la organización a la hora de conseguir un espacio y gestionar cosas, esto es muy importante ya que la mayoría de los chicos que se nuclean acá son pibes que no consiguen un espacio de contención como el que brinda Italia freestyle” cuenta el freestyler

Emiliano compite desde el año 2013 y sus inicios empezaron en la plaza Aberastain, desde ese entonces pasó por un montón de logros tanto en la creación de eventos como competitivamente también.

“En la competencia me vi bien, quizás la falta de concentración me jugo en contra en los cuartos de final, Nekro es un muy buen oponente con el que tuve batallas desde el año 2014 y me siento tranquilo y orgulloso de haber perdido con él ya que somos compas desde hace mucho”,afrimó.