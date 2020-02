Santa Escolástica, conocé a la patrona de los niños con convulsiones

Este 10 de febrero la comunidad católica le reza a Santa Escolástica, una religiosa italiana que se consagró a Dios desde muy temprana edad.

Los benedictinos aseguran que mientras su hermano residía en Monte Casino (Italia), ella se estableció en Plombariola, fundando y gobernando un convento de la misma regla. Sin embargo, otras fuentes dicen que también es probable que haya vivido en una ermita con una o dos mujeres religiosas en la base de Monte Casino, donde hay una antigua iglesia que lleva su nombre.

Santa Escolástica nació hacia el 480 en el municipio italiano de Nursia en el seno de una familia noble.

La historia más común sobre la santa es que solía orar y compartir sobre la vida espiritual con su hermano una vez al año cuando iba a visitarlo. Pero, como no estaba permitido entrar al monasterio, él salía a su encuentro. Sobre la última visita, San Gregorio hace una notable descripción, en la cual la santa, presintiendo que no volvería ver más a su hermano, le rogó que no partiera esa noche sino al día siguiente, pero San Benito se sintió incapaz de romper las reglas de su monasterio.

Entonces, Santa Escolástica apeló a Dios con una ferviente oración para que interviniera en su ayuda, e inmediatamente, estalló una fuerte tormenta que impidió que su hermano regresara al monasterio. Los dos santos pasaron la noche hablando de cosas santas y asuntos espirituales. Tres días después, la santa murió, y su hermano que se encontraba absorto en la oración tuvo la visión del alma de su hermana ascendiendo al cielo en forma de paloma.

Santa Escolástica es la fundadora de la rama del monaquismo benedictino para mujeres. Es patrona de las monjas, niños que sufren convulsiones y de ciudades como Le Mans en Francia o Alcolea de Calatrava en España. También se le invoca ante las tormentas y las lluvias. Su fiesta se celebra el 10 de febrero.

ORACIÓN

"Oh Dios, que nos mostraste hacia donde la inocencia conduce, Tú hiciste que el alma de la virgen Santa Escolástica se elevara al cielo como una paloma en vuelo. Obtenedme a través de ella por sus méritos y sus oraciones que podamos así vivir en la inocencia para lograr las alegrías eternas. Te lo pedimos a través de Nuestro Señor. Amén. Padre Nuestro, Ave María, Gloria"