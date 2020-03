Respirar a la española: los costos, el ahorro y la búsqueda del trabajo

Llegó la segunda semana. Soy Alfredo y empecé la búsqueda de una vida nueva en Europa. Esta vez, estoy más asentado. A una semana de mi llegada, he podido empadronarme y ya saqué mi DNI. En mi caso, el trámite se dio rápido, pero mi pareja tendrá que esperar hasta el 17 de marzo para poder hacerlo puesto que es una gran cantidad de gente la que busca hacer este papeleo. Consejo: siempre hay que tener en cuenta que si se viene a vivir, hay un mes que debe considerarse destinado únicamente al trámite residencial. Tanto mi pareja como en mi caso, sacamos turno cuando aún estábamos en San Juan, a mediados de febrero y, en su caso, tendrá que esperar un mes para poder hacerlo.

Hay cosas del paisaje urbano que uno va descubriendo de a poco. Hice mención anteriormente de la cultura ecológica que tiene España. Pero esta semana pude absorber un poco más. Palma es un pueblo antiguo, algo chico en comparación con otras ciudades, pero con una cultura moderna. Esto se ve reflejado en la limpieza y reciclaje de basura. Por un lado, aquí rige una normativa donde cada día de la semana corresponde sacar determinado residuo a la calle. Un día vidrios, otro plásticos, otro basura orgánica, en fin.

Otro punto que llama la atención es la cantidad de enchufes que posee la ciudad para autos transitan con energía eléctrica, lo que nos pareció una propuesta muy interesante, ecológica y por demás económica.

En cuanto a la economía, conviene sacarse de la cabeza el peso argentino. Esto, en pos de dejar entrar el binomio "euro/hora trabajada". ¿A qué me refiero? A que si uno establece la relación de "horas trabajadas" para evaluar si algo es barato o caro, empieza a entender que este lugar del mundo es realmente económico. Es decir, la hora en trabajos con baja paga suele tener un valor de 10 euros. Un paquete de pañales, está en 5 euros, es decir cerca de media hora de trabajo. Unos bifes de cerdo costaban casi 5 euros, lo mismo. 12 Huevos vale 1,45 euros. Les comparto una foto del ticket para que saquen sus conclusiones.

En el supermercado, con 200 euros podrías llevarte la comida del mes (hablamos de fideos, arroz, polenta, y otros alimentos que rinden). Pero si vamos a hablar de lo económico, también es bueno hablar de lo caro y eso es el alquiler. En mi caso, alquilo departamento (piso se le llama acá) de una habitación en 420 euros. De ahí para arriba. Un piso más completo quizás pueda encontrarse en unos 600 euros. Si tenemos en cuenta que el sueldo mensual es de 1.000 a 1500 euros, estamos hablando de casi un tercio que se va en alquiler. En el caso de los servicios, el precio estándar es de 150 euros entre luz y agua. Algo a tener en cuenta es que conviene siempre buscar un alquiler con un dueño directo, porque aquí las inmobiliarias son realmente costosas. De tratar con un propietario, tendríamos que tener en cuenta ya poseer alguna posibilidad de trabajo, algo que suelen exigir como forma de garantía para ocupar la residencia.

Otra forma de costear económicamente la estadía en Palma es el uso de la bicicleta, y para esto la ciudad es muy propicia. Es impresionante la cantidad de calles con ciclovías que hay, lo bien señalizadas y pavimentadas que están. De hecho, en esta ciudad, hay algunos espacios en los cuales solo se puede acceder en bicicleta. Es una ciudad que le ha dado mucha importancia a este tipo de transporte y para un viajero que busca ahorrar como sea es fundamental.

Por último, luego de buscar he encontrado posibilidades de trabajo. Para aquellos que poseen oficios (carpintería, electricidad, plomería, albañilería, entre otros rubros), conviene acercarse a los Polígonos Industriales, lo que sería el equivalente a los Parques Industriales argentinos. Para concretar esta posibilidad, esta semana deberé realizar el trámite de "Seguridad Social", el cual me permitirá como trabajador acceder a distintos beneficios, entre ellos la posibilidad de acudir al Hospital sin ningún tipo de trámite previo.

Quiero agradecer a todos los que me escribieron durante la semana. A partir de la nota de Canal 13, he recibido variados mensajes de apoyo e incluso ofertas para visitar otros lugares en el mundo, lo cual me empuja a seguir creciendo en un lugar desconocido pero que de a poco va formando parte de mi vida. Hasta el próximo domingo.

Alfredo Pastor.