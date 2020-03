Ni el virus puede con su belleza

Ahí está, de frente a un control policial.

Apagado.

Sin luces.

Rodeado de sirenas.

Mirando como pasamos sin verlo.

El hermoso edificio del teatro del bicentenario solo tiene un guardia policial que se acerca a nuestro camarografo en el medio de la oscuridad de la pileta y le consulta que estamos ahí de rodillas?

No hay mucho que explicar, ...”vine a realizar un móvil en vivo”... “.. y lo vi tan solo que me vine a retratarlo”... fue la suficiente respuesta para que el policía siga su ronda relajado y con el cuidado de no entrar en encuadre. A él también le gusta mirarlo sin interferir.

Hace mucho ruido un teatro en silencio.

El virus se encargó de sacar a la gente artista de sus entrañas y también a la gente publico de su frente y como abuso de su parque.

El teatro, está expectante, pero no hay un virus que pueda arrebatarle su belleza.

En breve, si nos cuidamos solidariamente, le llevaremos nuestras alegrías a su vida.

Este rincón de San Juan es hermoso, y esta sala de nuestro Teatro del Bicentenario es un orgullo que brilla hasta con las luces apagadas.