La cuarentena creativa de Martina Flores: “No me cuesta mucho, yo soy un bicho raro de casa”

Los días de cuarentena obligatoria han despertado la creatividad y el ingenio de muchos artistas para estar cerca de sus fanáticos. Con las redes sociales como aliados, las canciones en historias y vivos desde Instagram son frecuentes, así como también las entrevistas.

Este miércoles la cantautora Martina Flores conversó con Canal 13 acerca de cómo está pasando la cuarentena obligatoria. La artista contó que vive “encerradisima y haciendo de todo un poco para pasar el rato. No me cuesta mucho a mí ya que soy un bicho de casa” dijo la sanjuanina entre risas.

La cantante expresó que está aprovechando el tiempo estudiando, haciendo música, cocinando y tratando de hacer ejercicios físicos “que no hago nunca” confesó.

- ¿Al estar en aislamiento, los artistas sacan a relucir toda su creatividad?

- Yo considero que sí, por eso me gusta estar en cuarentena, ja. Es muy de los artistas estar encerrados. Por mi parte estoy produciendo muchas canciones a distancia, y que tiene en mente lanzar una nueva canción, de la cual dijo que la terminó en Córdoba, justo antes que se decretara la cuarentena.

- ¿Te das maña en la cocina?

Si, me re gusta, soy una caradura pero me gusta esta inovando y provando recetas nuevas, siempre hay algo para comer en la tarde y eso me gusta.

-¿Cómo te has manejado con tus seguidores en tus redes sociales con esta situación de la cuarentena?

Yo en general soy muy activa con las redes, siempre estoy subiendo cosas y me lo tomo como una herramienta de trabajo más. Ahora estoy subiendo un montón de videos, estoy haciendo vivos en Instagram que no había hecho antes y me ha encantado hacerlo, así que seguramente este fin de semana haga otro y el lunes que viene me voy a estar sumando a una movida solidaria, que es ofrecer conciertos en vivo en beneficio de un comedor. Estoy tanto en Facebook como en Instagram activa.

Martina contó que esta semana sacó dos videos que están disponibles en Facebook, uno con Lucio Flores y otro con su padre. En uno de ellos interpretó Quedandote o Yendote de Luis Alberto Spinetta, en una versión muy sentida. “Estoy aprovechando mucho las redes sociales y tratando de explotarlo lo más que se pueda, porque la verdad que no estar en vivo es un bajón” contó la cantautora sanjuanina.