“Trolls World Tour” llegó a las pantallas sin pasar por los cines

Con la llegada del coronavirus a nuestras vidas muchas actividades que ya estaban planificadas debieron repensarse y adaptarse a la nueva realidad.

Noticias Relacionadas Cine.Ar ganó más usuarios en cuarentena

Lo mismo sucedió en el mundo del cine con los estrenos previstos para esta época del año.

La tan esperada película infantil Trolls World Tour este viernes 10 de abril, llegó por "streaming" para ofrecer diversión para los pequeños y al mismo tiempo que una ironía muy aguda para los amantes de la música.

El soundtrack de la película está integrado por el reguetonero J Balvin, el notable director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y el actor y cantante estadounidense de origen puertorriqueño Anthony Ramos. Con estos artistas el film cuenta con la huella hispana y las referencias musicales que ya disfrutamos en la exitosa Trolls de 2016.

La banda sonora incluye canciones que van de Spice Girls a Curtis Mayfield pasando por obras de Beethoven, y en el doblaje hay estrellas musicales de todos los colores: Ozzy Osbourne, Kelly Clarkson, George Clinton, Mary J. Blige y Anderson .Paak, entre otros.

Además, habrá que prestar mucha atención a los cazarrecompensas que acechan en Trolls World Tour: son temibles bandas de reguetoneros, cantantes de k-pop o artistas de yodel.

"El doblaje en animación es divertido porque podés hacer que el personaje sea lo que tú quieras", comentó a Efe el actor Anthony Ramos, uno de los latinos involucrados en esta cinta junto a Dudamel, que presta su voz al director de orquesta Trollzart, y J Balvin, que dobla al bandido Tressilo.

Ramos, que fue el confidente de Lady Gaga en A Star is Born (2018) y que este año protagonizará el filme musical In the Heights de Lin-Manuel Miranda, señaló que en la cabina de doblaje "hay guías y un camino que seguir, que es la historia".

"Pero creo que cuando hacés un personaje animado es muy divertido porque realmente te permite explorar, ya que no hay nadie rodando (...). De verdad podés dejaste llevar y ser honestamente la versión más animada de ti mismo", argumentó.

Ramos da vida a King Trollex, el apasionado DJ a las bandejas del mundo del tecno. "En mi cabeza soy un DJ, pero en realidad no lo soy", dijo entre risas. "Me encanta la energía de este personaje. En la escena inicial, todo el mundo está de fiesta y él es simplemente el tipo (al frente). Crecí amando la música, el baile y la fiesta así que creo que era una elección apropiada para este rol", defendió.

Ramos confió en que Trolls World Tour pueda aportar algo de diversión y distracción a los hogares durante el confinamiento. "La gente está buscando curación (metafóricamente) y tranquilidad en el arte, en la música, en las películas", explicó.

"Eso muestra lo importante que es lo que hacemos. A veces escribís una canción que puede salvar la vida de alguien. Y alguien puede ver una película y obtener algo de esperanza que no tuvo durante mucho tiempo", añadió./ David Villafranca (Efe)