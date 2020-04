Hoy India – Segunda Parte

Después de ver los rituales ancestrales de cremación a orillas del Ganges, fuimos a visitar la Universidad de Varanasi, un complejo deedificios, avenidas, espacios verdes, 14 facultades y 6 institutos. Inaugurada en 1916 por Mahatma Gandhi. Esla más grande de Asiay albergaa 40.000 estudiantes que llegan de 30 países.Desde ahí nos fuimos a Sarnath, a unos 10 km de Varanasi.

Esta es una de las ciudades santas del budismo. En el año 528 aC,Buda predicó por primera vez en el Parque de los Ciervos y ofreció su primera enseñanza sobre las cuatro verdades nobles: “ladel sufrimiento”,“las causas del sufrimiento”,“las posibilidad de lograr el cese del sufrimiento” y“el camino que conduce al cese del sufrimiento”. Así surgió el Dharma y la cuna de la primera comunidad budista. Sarnath es un sitio de templos, monasterios y estupas y la más importante de todas es la de Dhamekh, construida en donde Buda dio su sermón más famoso.

El budismo floreció en Sarnath porque los reyes y los mercaderes ricos tenían su base en Varanasi. Se convirtió en un centro de arte y alcanzó su mayor apogeo entre los Siglos IV y VI. A finales del siglo XII, la ciudad fue saqueada por los turcosy el lugar se fue deteriorando.

Pero volvamos a Buda. Después de haber alcanzado la iluminación al pie del árbol de Bodhi(higuera), permaneció durante cinco semanas en silencio porque la verdad que descubrió era demasiado profunda paraser enseñada. Hizo penitencia física con cinco compañeros durante seis años a orillas del río Nairanjana y al final del período se dio cuenta que la austeridad del cuerpo no podía conducirlo a la iluminación y que era necesario transformar la mente.Tiempo después abandonó a sus compañeros y estos lo consideraron un desertor. Al volver, los discípulos vieron a Buda sentado en el Parque de los Ciervos y decidieron no saludarlo ni mostrarle respeto, pero al acercarse se asombraron del esplendor que tenía y se postraron ante el pidiendo que les enseñara.

Cuando nosotros llegamos al centro de Sarnath había muchas personas visitando el lugar, pero nos sorprendió un grupo de budistas japoneses, todos vestidos de blanco y barbijo orando junto a la gran estupa. Mientras Silvia descansaba a la sombra, yo me fui a caminar por el lugar y tomar algunas fotos, para conocer y aprender algo más. En mi recorrida me encontré con dos chicos que pidieron tomarse unas fotografías conmigo y eso me llamó un poco la atención. Acepté con gusto.

En éste complejo se encuentra El Templo de Buda, que en su interior muestra con dibujos, El Ciclo de la Vida, desde que Buda nació hasta que alcanzó la Iluminación. En otro sector hay una imagen de Buda orando junto a sus cinco discípulos bajo la sombra del árbol.

Tren a Agra

La visita a Varanasi termina de la misma forma que comenzó: sorprendiéndonos.

La idea era seguir viaje desde Varanasi hasta Agra en un tren nocturno.Así que esa noche nos fuimos hasta la estación.

Nuestro tren salía a las 9 de la noche y el trayecto duraría unas 12 horas de viaje. Llegamos casi una hora antes a la estación. Hacía mucho calor, estaba húmedo y pesado. El guía nos dice: “quédense en el coche con aire acondicionado y cuando esté por llegar el tren yo los vengo a buscar ya que los trenes en India no siempre son muy puntuales”. Después de esperar dos horas y ya medios dormidos, nos viene a buscar y nos dice: “anunciaron el tren y está por llegar”. Ok vamos.

Al sacar el equipaje del baúl del coche,aparece un cargador de la estación que se encargará del equipaje a cambio de algunas rupias. Ese es su trabajo. El hombre carga el equipaje sobre su cabeza y empieza a caminar rápido hacia el andén haciendo equilibrio. Al entrar a la estación, el impacto visual fue tremendo. Cientos de personas tiradas en el piso a la espera de un tren que algún día llegará. Parecía un campo de batalla en donde los heridos esperan para ser atendidos.

Vamos caminando hasta nuestro andén que estaba lejos, esquivándolas personas tiradas en los pisos y los miles que vienen y van. Nosotros sabíamos hacia dónde ir, porque desde la distancia veíamos nuestro equipaje que se bamboleaba entre la multitud, sobre la cabeza del cargador. Después de unos minutos llegamos a nuestro andén a esperar el tren que “estaba por venir”. Todos nos miraban como bichos raros. El guía estaba con nosotros y el cargador del equipaje también, ya que nos llevarían a nuestro vagón.

Una hora después llega un tren al andén y miles se amontonan, se aplastan y suben. No era el nuestro. Muchos asomaban sus cabezas por las pequeñas ventanas enrejadas y todos te saludan. Los más audaces viajan en los techos.

Nos volvemos a sentar y vemos una vaca caminando por el andén, buscando comida en los tachos de basura, mientras mastica una bolsa de plástico. Ellasson sagradas y pueden caminar tranquila por el andén sin ser molestada.

Silvia se levanta, camina por ahí y se acerca al borde de las vías, se dá vuelta, me mira y me dice “vení a ver lo que hay en las vías”,miles de ratas marrones y grises corren buscando comida. Unos metros más atrás, unos chicos buscan botellas de plástico para reciclar. Una escena impresionante.

Una hora después, ya a medianoche, llega por fin nuestro tren que nos llevará a la ciudad de Agra.

Subimos a los empujones a buscar nuestro vagón que es un coche cama. El cargador todavía lleva el equipaje sobre su cabeza. Se lo ve agotado y sudoroso por el esfuerzo. Arum nos dice, “este es el lugar en donde ustedes viajarán, que tengan buen viaje”.Y se despide.

El vagón? Un coche oscuro, con cortinas a modo de separadores de literas en donde ya hay personas acostadas que se asoman a vernos. Nuestro lugar tiene dos literas dobles. Una para nosotros y en la otra viajan dos japonesas sentadas y muy juntas, vestidas de blanco, con barbijos y cara de susto. Despedimos a todos y cerramos las cortinas, mientras un chico caminaba por el pasillo del tren ofreciendo “chai”. Nos esperan unas cuantas horas de viaje hasta Agra, así que mejor intentamos descansar aunque suponemos que será difícil.

Después de unas 12 horas en tren, con hambre, mal dormido y sin ir al baño (imposible entrar), llegamos a la ciudad de Agra. Ahí nos esperan nuestro nuevo guía Pablo(o así dijo llamarse) y quien será desde ahora nuestro nuevo chofer Ram Singh. Pablo con lentes de sol y un perfecto español parecía más un actor de Bolliwood que un guía de turismo. Ram, por su parte nos impresionó con su turbante y su larga barba, hablaba sólo inglés y nos comentó que era sijs. No teníamos muy claro que de que se trataba así tuvimos que aprender para no meter la pata, pero eso te lo cuento más adelante, por ahora sigamos con el viaje a Agra y su monumento más imponente: El Taj Mahal.

Visita al Taj Mahal

Esta perla blanca es un monumento al amor. Te cuento un poco su historia.

Construido por el emperador Shah Jahan para su esposa, la emperatriz Aryumand Banu Begam, más conocida como Mumtaz I Mahal. Para muchas personas el nombre Taj Mahal se la traduce como Corona del Palacio y aunque se trata de una tumba, el emperador quiso ofrecerle a su esposa un palacio y una corona.

Mumtaz I Mahalfue la cuarta esposa del emperador y su favorita, quien murió al dar a luz a su decimocuarto hijo. El emperador, desconsolado, inició la construcción del edificio como una ofrenda póstuma. La construcción del Taj Mahal tardó veintidós años y trabajaronunas veinte mil personas. El mármol fue llevado por elefantes desde más de 300 km de distancia.

La leyenda dice que el emperador Shah Jahan quería construir su propio mausoleo en mármol negro a imagen y semejanza del de su esposa, del otro lado del río Yamuna y unir después ambos mediante un puente de oro.

El Taj Mahal es considerado el más bello ejemplo de arquitectura mogol, que combina la arquitectura islámica, persa, india y turca. Aunque el mausoleo cubierto por la cúpula de mármol blanco es la parte más conocida, el Taj Mahal es un gran conjunto amurallado de edificios que ocupa 17 hectáreas y que incluye una mezquita, casa de invitados y jardines. La historia dice que antes de terminar la obra, Sha Jahan cae enfermo y su hijo Sha Shuja se declara a si mismo emperador de Bengala, mientras su hermano Aurangzeb, hace lo mismo en Guyarat, enfrentándose entre ellos.

Hoy, al otro lado del río, frente al Taj Mahal, quedan restos en piedra roja, de lo que se dice fue el inicio de la construcción del edificio gemelo. No llegó a construirse ya que Aurangzeb,después de vencer a su hermano, se hace con el poder, encarcela a su padre en un fuerte cercano porhacer demasiados gastos para la Corona. Shah Jahan murió en prisión, después de años de enfermedad, contemplando como crecía el Taj Mahal, su obra maestra.

Después de su muerte en 1666, Aurangzeb lo sepultó dentro en el mausoleo al lado de su esposa, generando la única ruptura de la perfecta simetría del conjunto.

Se dice también que después de terminar la obra, el emperador hizo que a los obreros les cortaran las manos y a los arquitectos y artesanos se los dejara ciegos para que jamás se hiciera una obra igual.

Al día siguiente fuimos al complejo y no hay palabras para describirlo,aunque tal vez la que la que más se aproxima sea“Perfección”.

No podíamos creer estar en ese lugar fantástico. Era un sueño hecho realidad.

Después de las fotos a la distancia, nos acercamos a visitar el edificio principal en donde muchos esperan para entrar. Ese día era domingo y la mayoría de los visitantes son habitantes de la India.El resto de la semana hay muchos extranjeros.

Antes de pisar el mármol, te dan babuchas para cubrir tus zapatillas y no dañar los pisos. El edificio principal, está rodeado por cuatro edificios más pequeños y en los extremos de la gran plataforma enormes mina retes. En el complejo hay pequeñas tumbas para las otras esposas de Shah Jahan.

En el interior del mausoleo la luz es tenue y los muros de mármol labrados tienen incrustaciones de piedras semi preciosas. En el centro una pantalla octogonal de mármol labrado rodea los dos sarcófagos del interior, el del centro es el de Mumtaz I Mahal, a su lado uno mayor que pertenece Shah Jahan rompiendo la simetría. El edificio fue construido para ella, pero al no construirse el Taj Mahal Negro y siguiendo los lineamientos del Islam, en donde se prohíben las ostentaciones sepulcrales, el Emperador fue enterrado a su lado. Las tumbas con los restos descansan en una cámara subterránea, mirando a La Meca.

Toda la superficie está ornamentada con caligrafía islámica, poemas persas, elementos geométricos y motivos vegetales ya que el Islam no permite imágenes humanas ni animales. Todas están pintadas a mano o labradas. Un trabajo artesanal impresionante.

Después de contemplar el interior, salimos a descansar un poco a la sombra que proyectaba el edificio en donde ya había muchas personas. La mayoría eran familias hindúes que llegan de visita. Por momentos nos sentíamos muy observados y hasta un poco incómodos.

Unos minutos después un señor ubica delante de nosotros a una nena para sacarle fotos.

Me parece a mí o nos está sacando fotos a nosotros también? Pregunto

Yo creo que sí!!

Ok ya sé que hacer, ahora vuelvo…

Me acerco a la nena, le hago señas al padre para que espere un momento, acercamos a la nena hacia nosotros y la ubicamos en medio de los dos. La abrazamos y le decimos al padre que ahora sí tome todas las fotos que quiera.

Esto obviamente lo vio mucha gente y después vinieron algunas mujeres pidiendo sacarse fotos con nosotros y luego una familia completa y más allá una cola de gente esperando su turno. Todos abrazados. No entendíamos que pasaba y el porqué de las personas de querer fotografiarse con nosotros. Fueron nuestros cinco minutos de fama.

Terminada la sesión de fotos, nos encontramos con Pablo para contarle el tema. Mientras los monos caminan con sus crías por la explanada del edificio, él nos explica la situación: “hoy es domingo, día en que muchos hindúes vienen a visitar el Taj Mahal. Es común que los turistas vengan otros días y el domingo vienen solo los locales, por eso tantas personas para entrar”. Y lo que pasó con las fotos? Él nos dice “al venir gente del interior, muchos de ellos no tienen contacto con gente blanca y al verlos que mostraban amabilidad, pidieron sacarse fotos con ustedes, no duden que la foto con ustedes la tengan como un recuerdo en sus propias casa”. Eso nos pareció raro pero al ver a algunos turistas que actuaban diferente mostrando un cierto desagrado por el contacto personal le dimos la razón y nos sentimos bien con nosotros mismos.

Hay momentos en India y sobre todo en nuestra visita a Taj Mahal que te hacen acordar a la película Slumdog Millionaire (Quien quiere ser Millonario?), que trata sobre la vida de Jamal Malik, un adolescente nacido en los suburbios de Bombay que ingresa a un concurso de preguntas y respuestas, hasta que es interrogado por la policía, porque sospechan que hace trampas. Huyendo de Bombay (Mumbay), Jamal y su hermano Salim, llegan aTaj Mahal en donde hacen algunas travesuras con los zapatos de las personas y más adelante conoce a Latika de quien se enamora.

Acá te dejo estos linkspara que recuerdes ésta película, que fue protagonizada por Dev Pathel, con música del genial A.R.Rahman y fueganadora de 8 premios Oscars de la Academia de Hollywood en el año 2008. Disfrutalos, baila y te esperamos la próxima semana para continuar con nuestro recorrido por la maravillosa India.

