Javier Acuña: “Tengo varias guitarras para despuntar el vicio en el encierro"

Este viernes, el famoso cantante Albardonero Javier Acuña dialogó con Canal 13 y contó cómo vive sus días en aislamiento en la ciudad de Buenos Aires. “Por ahora no me cuesta mucho el encierro, los músicos en general solemos estar bastante tiempo encerrados por nuestra forma de trabajar. Trato de leer, escribir, para llenar un poco la cabeza”.

Luego agregó una anécdota particular, al referirse a tantos días de encierro: “Nunca viví una situación como esta, lo más similar fue con la gripe A pero no fue tanto tiempo. Justamente el otro día me acordaba porque cuando sucedió todo eso yo gane un premio Gardel y no hubo gala, así que recibí el premio por correo”.

Además Acuña dijo que gracias a la tecnología, está en permanente contacto con sus colegas, y expresó que en los próximos días presentará un nuevo video que grabó junto a la gente de Enfoque San Juan, Anita Anzor, la actual embajadora II de la Fiesta Nacional del Sol y el pianista Santiago Alvarado que supo tocar con Diego Torres, Axel, entre otros artistas. "Hemos grabado un video haciendo hincapié en esto de quedarse en casa. Esto nos pone un poco a trabajar, en adaptarnos a las herramientas que nos brinda la tecnología”, expresó el artista.

Después Acuña contó su mirada optimista dentro de todo lo que está ocurriendo por el Coronavirus y dijo: “Esto también ha provocado un acercamiento con la familia y amigos. Ya que uno a veces por las distracciones que uno tiene, se aleja. En mi caso, a veces por darle prioridad a la parte creativa, uno se aleja de la familia y no valora esos pequeños momentos”

En cuanto a las presentaciones que debió postergar, Javier Acuña dijo: “Este tenía programado hacer gira por La Pampa, Salta, Entre Ríos. Tenía programado tocar en la feria del libro pero lamentablemente se suspendió por esta situación”. Pero exclamó con optimismo “En Buenos Aires hay un circuito de peñas muy interesante que se hacer, así que cuando todo vuelva a la normalidad, seguramente algo podremos hacer. Gracias a Dios tengo muchos amigos en San Juan que me hacen un hueco en sus agendas cada vez que viajo a la provincia”.

Por último, el cantante albardonero dijo que en trata de no salir mucho, más que nada a comprar y nada más, ya que en Buenos la paranoia es mayor por la cantidad de casos que hay. “Tengo varias guitarras para despuntar el vicio”, expresó Acuña acerca de su pasatiempo mientras se encuentra encerrado en la ciudad de Buenos Aires.

Antes de finalizar el contacto con el programa Compacto 13, Javier Acuña nos deleitó con una de sus canciones llamada "El pueblo del amor" y además invitó a la comunidad para que se sumen a su canal oficial de YouTube "Javier Acuña" y sus redes sociales donde compartir los contenidos que sube día a día.