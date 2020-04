Una argentina en la serie Poco Ortodoxa de Netflix

Poco Ortodoxa (Unorthodox) es la serie de Netflix que retrata la huída a Berlín de una joven llamada Esty Shapiro, proveniente de la comunidad judía ultraortodoxa Satmar de Williamsburg, Nueva York.

Esta historia se ha convertido en una de los contenidos más vistos en la Argentina dentro de la plataforma de streaming. Y aunque muchos espectadores se han interesado en la historia real y el libro en el que está basado la ficción, pocos saben que hubo una artista argentina siendo parte del elenco: Catnapp.

Amparo Battaglia, nombre real de la música oriunda de Buenos Aires se mostró orgullosa por haber puesto parte de su arte en una escena clave del tercer episodio de la serie que es furor. “Mi música ha estado en comerciales para cosas, alguna que otra película, pero creo que nunca la usaron tan bien como en esa parte”, indicó la artista que reside en la capital alemana con respecto al momento en el que Esty (Shira Haas) asiste por primera vez a una discoteca y se afianza su vínculo con Robert (Aaron Altaras).

“Cómo me convocaron a la serie fue bastante por casualidad. Estaba tocando en otro show y cayó el marido, no sé, o alguien que la conoce a Maria Schrader, que es la directora, y les pareció que representaba la movida underground de Berlín, y yo dije: 'Pero ni siquiera soy de Berlín', pero me dijeron que lo que pasa exactamente en Berlín es que la mayoría de la gente no es de la ciudad”, reveló Catnapp entre risas.

Sobre el día de su participación la artista relató: “Llegué al set y estuvimos filmando 11 horas sin parar. Era muy loco ver a todos seguir órdenes, bailar cuando había que bailar y callarse cuando había que callarse. Como si fuese una fiesta de verdad, fue muy real todo, el calor, la transpiración, hacían como 37° adentro de ese club, sin aire acondicionado y con un ventilador que casi no funcionaba”.

Son 4 canciones de Catnapp las que apaecen en Poco Ortodoxa, y Thunder, la que aparece en el momento del beso entre Esty y Robert, es una versión más rápida que la que está disponible en su último disco homónimo. “Yo sabía que mi música iba a estar en la escena del club, no que también la iban a usar para después. Ellos tampoco, pero decidieron agregarla en el final cuando van a la casa de él, y para mí, esa parte es clave. Siento que esa canción representa todo lo que ellos representan ahí”, precisó feliz la argentina por además enterarse que mucha gente se emocionó y lloró con ese momento en el que su arte estuvo presente.