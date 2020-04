Las mejores películas animadas para ver con la familia

En época de aislamiento y encierro las series suelen ser una de las salidas a los momentos de ocio. Es por eso que la plataforma de streaming ofrece cinco títulos que no pueden dejarse de ver.

Las películas son:

Klaus: Nadie esperaba que una película que narra los orígenes de Papa Noel o Santa Claus tuviera tanto éxito teniendo en cuanta la inmensa cantidad de producciones similares. Jasper es un joven aprendiz de cartero que es enviado a trabajar al círculo polar ártico como castigo por su pereza y displicencia. La aventura comienza cuando conoce a un imponente fabricante de juguetes y juntos se proponen devolverle los colores a un pueblo dominado por la tristeza y el abandono. Uno de sus mayores aciertos es la fina utilización de la animación en 2D - una técnica hoy casi en desuso - que despertará la nostalgia de todos los que crecieron viendo cartoons. Fue la opera prima del español Sergio Pablos que ya ha estado involucrado en otros proyectos animados como Hércules, Mi villano Favorito y Metegol de Juan José Campanella. Esta cinta que fue la primera producción animada española en Netflix, participó en la última edición de los premios Oscar y quizá hubiera tenido más suerte si no competía contra un gigante como Toy Story 4 que terminó consiguiendo la estatuilla.

Perdí mi cuerpo: Dos historias paralelas: una mano cercenada y con vida propia recorre París en busca de quien fue su dueño; y un muchacho taciturno queriendo generar una aproximación con una muchacha. Encuentro, desencuentro y soledad en este prodigio de la animación francesa. Una película tan incómoda como fascinante. Un viaje sensorial cargado de belleza, pero también de pesimismo. Dibujos de factura artesanal en un relato que cada vez se vuelve más y más gris. De esas películas que dejan angustia una vez que terminamos de verlas pero que reivindican al buen cine independientemente de los recursos utilizados. Un desafío a los sentidos de solo 81 minutos, pero con muchísima intensidad. Historia basada en "Happy Hand", una novela escrita por el guionista de la icónica Amélie.

El Principito: Adaptación libre del inmortal relato de Antoine de Saint-Exupéry. De hecho, en esta versión el piloto - novelista continúa vivo e intentando restaurar su nave en busca de nuevas y grandiosas aventuras. Su vecina es una niña de 8 años agobiada por la presión que sobre ella ejerce su madre quien le organiza la vida con un estricto cronograma de actividades a seguir para alcanzar el éxito en la vida. Un día el hombre le acerca a la jovencita un avión de papel que contiene la historia de un joven príncipe y de su amor por una rosa. La animación a base de stop motion, es decir aparentar movimiento de objetos estáticos a través de una sucesión de imágenes fijas, es sencillamente preciosa. Un film que está a la altura de la obra original a la que le profesa respeto y fidelidad en su construcción y mensaje. De Mark Osborbe (director de Kung Fu Panda) y con las voces de James Franco, Marion Cotillard, Rachel McAdams y Benicio del Toro en la versión original.

Your Name: Durante la noche, dos adolescentes -el joven Taki y la joven Mitsuha- intercambian mágicamente sus cuerpos. Una premisa que ya ha sido explotada pero nunca con la espectacularidad de este film que se convirtió en el animé más taquillero de la historia, incluso por encima de "El viaje de Chihiro". Todo arranca como una comedia juvenil que luego le cede lugar al drama cuando los personajes sienten la imperiosa necesidad de encontrarse. La apuesta visual es hermosa. Cada plano, cada cuadro, es una obra de arte. Lo estético no le quita méritos a una historia cuya tensión nos tiene en alerta durante todo el largometraje. Puede que estemos hablando de la mejor película de animación japonesa de la historia. Armoniosa, conmovedora. En síntesis, perfecta.

Lego Batman: La película: La más divertida de la lista y la mejor de todas las películas Lego. Los grandes temas son la soledad del personaje y sus nulas habilidades sociales como así también el trauma después de lo sucedido con sus padres. Justamente las escenas que se meten en la psiquis del hombre tras la máscara son las más entretenidas y el punto más fuerte de Batman Lego. Resulta más que interesante la amplia gama de personajes pertenecientes al universo del encapotado como así también otros del mundo DC. Sumamente disfrutable para grandes y chicos.