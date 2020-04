Disfrutá de la primera edición de Global Music Fest con shows virtuales

Ya no hay excusas para ver las mejores bandas de indie porque hasta el domingo 26 se podrá ver, vía Youtube, la primera edición del Global Music Fest.

El encuentro virtual con bandas de ocho países se podrá ver desde las 16 horas en la plataforma de YouTube de Minuto Indie.

Riel y Barbi Recanati participarán junto con grupos de Brasil, Chile, Canadá, Italia, Portugal, Reino Unido y Estados Unidos.

Este viernes la grilla estará integrada por los brasileños Atalhos y The Baggios; Perrosky, de Chile; Post-Modern Connection y Skeleton Club, de Canadá y Tempers, de Estados Unidos.

El sábado 25 participarán la música y compositora local Barbi Recanati; y las bandas Bike, de Brasil; Elephant Stone, de Canadá; Mr. Deadly One Bad Man, de Italia; y Strange Lot, de Estados Unidos.

Finalmente el domingo, día de clausura del festival el encuentro estará musicalizado por Doug Martsch/Built to Spill y Golden Dawn Arkestra, de Estados Unidos; Ema Stoned y Jonathan Ferr de Brasil; y We bless this Mess, de Portugal y Reino Unido.

El festival, creado por Brian Productions y la plataforma brasileña Minuto Indie, se suma a una larga lista de eventos virtuales que proponen musicalizar la cuarentena.