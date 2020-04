Concurso internacional de Manga Japonés

Se viene el XIV Premio internacional de Manga (Japan International Manga Award) que otorgará un Premio de Oro a la mejor obra y tres Premios de Plata a tres proyectos más. Los ganadores pasarán 10 días en Japón para asistir a la premiación que se realizará en febrero del 2021.

Para los interesados, el formulario de inscripción puede ser descargado de la web de la Embajada del Japón en Argentina y enviado antes del 19 de junio al Centro Cultural e Informativo de la Embajada del Japón en Argentina o el apartado del correo del XIV Premio Internacional de Manga Japón.

Este galardón es otorgado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón a aquellos artistas de manga que contribuyan a la promoción de la cultura manga en el extranjero y a los intercambios culturales internacionales a través de esta disciplina.

Según la región, hay lugares donde el término "Manga" es entendido en sentido estricto como una expresión artística distinta al Comic con un estilo único y propio de Japón.

El uso del término "Manga", en esta convocatoria, se refiere al formato, encuadernación (tapa dura, tapa blanda), forma de publicación (libro, revista), estilo (no solo aquello que se suele llamar historieta estilo manga, sino también ilustraciones, comic o novela etc.) de la obra a presentar en un sentido amplio, por lo que deberá contar con más de 16 páginas, hayan sido o no publicados previamente.

El Premio Internacional de Manga Japón fue creado en mayo de 2007 y se celebra de manera anual. En su última edición, en 2019, se recibieron 345 propuestas de 66 países y regiones.