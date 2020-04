Roberto Arlt: Homenajes virtuales a 120 años de su nacimiento

View this post on Instagram

Un du00eda como hoy pero de 1900 nacu00eda Roberto Arlt, definido como el escritor que inauguru00f3 la novela moderna argentina. _______________u270dufe0f El juguete rabioso, su primer libro, pone en juego una reflexiu00f3n cru00edtica sobre las paradojas del acceso a la cultura y presenta a uno de los personajes mu00e1s inolvidables que hayan existido. Silvio Astier patea las calles bajas de la ciudad de Buenos Aires con el rencor de los desposeu00eddos. Animado por el coraje de los hu00e9roes de sus lecturas, se convierte en delincuente con la convicciu00f3n de asu00ed poder torcer el destino de una vida miserable. Pero ese no es el u00fanico movimiento que Astier estu00e1 dispuesto a hacer para jugar con sus propias reglas. _______________u270dufe0f Ademu00e1s de El juguete rabioso (1926) publicu00f3 Los siete locos (1929), Los lanzallamas (1931) y El amor brujo (1932), ademu00e1s de varios libros de cuentos, aguafuertes y obras de teatro.