Toda la oferta virtual de la Biblioteca Juan Pablo Echagüe

View this post on Instagram

u0026#34;Imprenta de Sueu00f1osu0026#34; es otro de los talleres que conforma el Espacio Creativo u0026#34;Sembrando Palabrasu0026#34; de nuestra Biblioteca. u00a1A IMPRIMIR SUEu00d1OS! #mequedoencasa #tallerinfantil #tallerinteractivo #actividadesparaniu00f1os #actividadesinfantiles #actividadesencasa #enfamilia