¡En esta cuarentena que nadie se deprima!

En esta cuarentena muchas personas tienden a sentirse tristes por estar solas o lejos de las personas queridas.

Ante esta situación, la plataforma de streaming Netflix reunió las mejores series para estar de buen humor y las compartió entre sus usuarios.

El listado comienza con la serie Merlí que conquistó el corazón de muchas personas y la convirtió en una de las más vistas. El argumento de la historia gira en torno a Merlí Bergeron (Francesc Orella), un profesor de Filosofía desalojado que se va a vivir con su madre, Carmina Calduch (Ana María Barbany), y tendrá que aprender a convivir con su hijo Bruno (David Solans), del que hasta entonces cuidaba su ex esposa.

Entre las otras opciones que recomienda la plataforma figuran: Bojack Horseman, Grace and Frankie, Sex Education, Atypical, Anne With an E, Queer Eye, Gilmore Girls, Unbreakable y Kimmy Shmidt.

Por supuesto están las películas románticas y algunos documentales musicales que además de alegrarnos nos harán bailar.