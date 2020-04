McCartney, Lady Gaga, Maluma en vivo para todo el mundo

Lady Gaga, Billie Eilish, Elton John y Paul McCartney tocarán junto a J Balvin y Maluma en vivo en un festival convocado por la Organización Mundial de la Salud ( OMS) en apoyo y homenaje a los trabajadores y profesionales de la salud que brindan servicio durante la pandemia del coronavirus.

El evento, denominado "One World: Together at home", será transmitido en vivo en todo el mundo el 18 de abril a través de diferentes señales televisivas (en Argentina lo hará Telefe) y las redes sociales. La conducción estará a cargo de Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert.

También se sumarán: Lizzo, Stevie Wonder, John Legend, Chris Martin, Eddie Vedder, Kacey Musgraves, J Balvin, Keith Urban, Alanis Morissette, Lang Lang, Andrea Bocelli , Billie Joe Armstrong y Buma Boy.