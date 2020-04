Miss Bolivia, Paula Maffia y Tamara Tenenbaum en un festival vía Instagram

View this post on Instagram

Brandon TE VE Gran festival online a beneficio de casaBrandon Una vez mu00e1s confirmamos que es entre nosotres. La cultura independiente agoniza mientras espera y reclama la reacciu00f3n del Estado. Que esto sirva para dar la discusiu00f3n que hace falta: hablemos de la precarizaciu00f3n del sector y reclamemos polu00edticas pu00fablicas pensadas con todos los agentes que formamos parte. Gracias una vez mu00e1s a les artistes que ponen su saber, su tiempo y su amorosidad. Muchas gracias a todes por colaborar. NOS ESTAMOS VIENDO Donar online https://bit.ly/2RhK79z $100 https://bit.ly/2JN68s . $200 https://bit.ly/3dZGa3b $300 https://bit.ly/2xba4AX FESTI DESDE INSTAGRAM : Viernes 10 / Brandon TE VE - Festival solidario por casaBrandon Apertura @casabrandon - 16hs u00d3pera Queer - 16.10 Juli Laso - 16.30 Tamara Tenenbaum - 16.50 Lucy Patanu00e9 - 17.10 Michelle Lacroix - 17.30 Ibiza Pareo - 17.50 Djs Carisma 18.20 Su00e1bado 11 / Brandon TE VE Festival solidario por casaBrandon Apertura @casabrandon - 16hs Femigansta - 16.10 Miss Bolivia (lectuset) - 16.30 Mana Bugallo - 16.50 Paula Maffia - 17.20 Barbi Recanati - 17.40 Violeta Alegre - 18hs