Sin trabajo los actores nacionales conmemoraron su día

Du00cdA NACIONAL DEL ACTOR Y LA ACTRIZ Desde la Asociaciu00f3n Argentina de Actores saludamos a nuestras compau00f1eras y compau00f1eros, por quienes ejercemos el compromiso de llevar adelante nuestra labor gremial. En el actual contexto de pandemia, en el que nuestra actividad se encuentra interrumpida por cuestiones sanitarias (Decreto 297/2020) es necesario ser fuertes, solidarias/os y mantenernos unidas/os. El Du00eda Nacional del Actor y la Actriz se celebra el segundo lunes de mayo de cada au00f1o. La fecha fue establecida por la Ley 24.171, sancionada y promulgada en 1992 por el Congreso Nacional.