Hace 25 años un artista argentino pintó un retrato de la pandemia

Desde Rosario, Daniel García, pintor autodidacta retrató en 1996 algo que podríamos llamar el "retrato universal de la pandemia".

La obra “No abras tu boca al mal” (acrílico sobre lienzo, 150 cm x 150 cm), como muchas de sus obras se trata de una cabeza de perfil que, en este caso, protege su boca y nariz con lo que hoy identificaríamos con el barbijo o "tapabocas" de uso obligatorio, informó La Nación.

Una especie de premonición visual que el clasicismo tramposo de García, esa figuración de manual de anatomía suspendida en un vacío metafísico, convierte en atemporal y hace que la pintura también parezca una imagen de nuestros días esbozada desde el futuro de la pintura.

La cuarentena le trajo a García memorias de esta obra y la publicó en su muro de Facebook de donde fue tomada para ilustrar un ensayo de la edición argentina de Le Monde Diplomatique del mes pasado.

"No abras tu boca al mal" se vio por primera vez en el Museo Nacional de Bellas Artes de Jorge Glusberg cuando el carismático director lo convocó a participar de la muestra colectiva "Buenos Aires, la ciudad agredida", cuyo relato curatorial giraba en torno a visiones de la metrópoli. Por ese entonces Daniel García era un emergente de la primera camada de la beca Kuitca (1992) fichado por la galerista Ruth Benzacar, el ojo más rápido de la ciudad. Alternaba entre Rosario y Buenos Aires y pensó en trabajar sobre la contaminación ambiental.

"Vivía en un departamento en el centro y la diferencia con la calidad del aire de Rosario era notoria. Pero no quería ilustrar algo porque quiero que mis imágenes sean polisémicas y ambiguas. Entonces quedó ese retrato enigmático con un título que parece como una de esas frases de (la artista estadounidense) Jenny Holzer", cuenta el pintor. Entonces dice que el público asoció esta obra y otra en la que presentó un personaje de frente con la boca también cubierta con escenas de las cámaras de gas de la II Guerra Mundial. Cuando la posteó ahora en su muro de Facebook, en cambio, la calificaron como "premonitoria".

No solo la imagen sino también su título devinieron furiosamente actuales. No abras tu boca al mal volvió a colgarse en la última muestra que se hizo en la Fundación Banco Patricios, también en 1996, que la publicó en el catálogo. Un año después fue vendida por Benzacar a un cliente. "Ella nunca te decía a quien le había vendido las obras, así que no tengo idea dónde puede estar ahora. El destino de las obras es raro, a veces pasan de mano en mano y me las terminan mostrando por Facebook o Instagram", cuenta García.

