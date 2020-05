Karol G causó furor con una nueva versión de "Tusa" en cuarentena

Karol G sorprendió en las redes a sus millones de seguidores al lanzar una nueva versión de “Tusa“, uno de los éxitos del verano, en modo cuarentena, sumándose así a la tendencia de numerosos artistas. La colombiana presentó desde su cuenta de Instagram el nuevo ritmo de su éxito, que en su versión original comparte junto a la rapera americana Nicki Minaj, y ha sido un éxito a nivel global.

“De mí para ustedes“, escribió la también intérprete de “Secreto” en sus historias, donde también invito a sus seguidores a ver el video que contó con la participación a distancia de su equipo de bailarines y músicos para dar rienda a suelta a su talento desde casa. Tusa se convirtió en el primer tema compartido por dos mujeres en liderar el ranking latino de Billboard en los Estados Unidos y cuenta con casi 815 millones de reproducciones en YouTube.

El nombre de la canción significa algo así como el despecho o la tristeza post separación amorosa y según la propia artista al principio lo rechazó porque sintió que no conectó. En una entrevista con Clarín, la cantante colombiana expresó que “Al principio yo tampoco conecté. Hace más o menos un año, mi productor estuvo trabajando en el tema con el compositor, pero preferí seguir con otras canciones. Supe que entonces ellos se lo mostraron a otros artistas, e incluso varios llegaron a grabar alguna versión. Al final nadie se lo quedó”.

“En julio del año pasado, cuando estaba buscando mi siguiente single, se me vino a la cabeza y pregunté: “¿Qué pasó con esa canción que hablaba de una tusa?”. La volvimos a escuchar y me pasó todo lo que no me había pasado antes. Te juro que pensé: "¿Cómo puede ser que no haya elegido este tema? Lo grabamos, se lo pasé a Nicki Minaj y se dio todo rapidísimo. Soy súper creyente, así que estoy segura de que este era el tiempo de Dios. No tenía que grabar Tusa antes: tenía que grabarla ahora”.