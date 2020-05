“Cuidarte es cuidarnos”: la campaña del Gobierno Nacional con las mejores ilustraciones

La nueva campaña “Cuidarte es Cuidarnos” impulsada por el Gobierno Nacional apunta al humor como herramienta para tomar conciencia sobre los cuidados que impone la pandemia.

Con el aporte de los principales dibujantes del país y en una acción conjunta organizada e ideada por la Secretaría de Medios de la Nación, se organizó una campaña de difusión que contó con la participación de los ministerios de Salud y de Cultura y que suma los dibujos de de los artistas Quino, Meiji, Lunik, Daniel Paz, Maitena, Altuna, Sendra, Langer, Isol, REP, y Daniel Santoro y Olivetti.

Cada participante puso a sus personajes más entrañables «al servicio del cuidado de la salud de las argentinas y los argentinos», se destacó en un comunicado emitido por las instituciones organizadoras.

La tira de dibujos, cuyas imágenes con las diez recomendaciones forman parte de una secuencia, apta para gráfica y para video, comienza con Malfada, el personaje creado por el humorista gráfico Quino en la década del setenta, siempre preocupada por la humanidad y la paz mundial, triste frente a un mundo que se ve atravesado por una venda, herido, y sigue con otros, creación de los artistas que participan de la campaña.

Sus ilustraciones pueden verse en todos los diarios y portales del país y en las redes sociales, pero que además serán distribuidas en formato cuadernillo para que cada hogar argentino pueda acceder a estas recomendaciones.

«Es un honor poder aportar algo», dice Fernando Sendra, entusiasmado. "Me da mucho gusto que la convocatoria haya sido amplia y espero que este formato más descontracturado que tiene el humor permita que los mismos consejos ingresen en la gente de un modo diferente. Contra este ‘bicho', vale todo.»

«Esta colaboración significa para mí la posibilidad de contribuir en la lucha contra el Covid19 en mi país, del que no me termino de ir aunque hace 38 años que ya no vivo ahí fisicamente», explica, por su parte, Horacio Altuna. «Nadie imaginó tener que vivir esta pesadilla y lo que más deseamos es despertar de ella siendo mejores personas. No será fácil, pero ojalá que podamos pronto, cuando termine el mal sueño, ser así. En mi caso, desde el gobierno me invitaron a participar en la campaña a favor de medidas para la lucha en contra del Covid19 y me sugirieron la que dibujé, pensando además, que la imagen popular y conocida de El Loco Chavez que hiciera hace años con Carlos Trillo, sería más eficaz a la hora de transmitir el mensaje.»

Isol, por su parte, cuentan: «Me llamaron contándome que estaban armando una campaña para reforzar el tema de los cuidados y elegí a uno de mis personajes para acercar estas recomendaciones de cuidado, que por otra parte afortunadamente ya están bastante incorporadas.»

La autora e ilustradora argentina, cree que «la idea, de todos modos, es que esto sigue y no debemos descuidarnos. Me parece una manera de reforzar la comunicación. A cada uno de nosotros nos pasaron una frase y lo hicimos para colaborar y para apoyarnos en este momento tan dificil.»

«Creo que en estos momentos los artistas podemos dejar de pensar en que hacemos cosas inútiles, y cooperar con campañas de bien público y sentir que servimos -dice Rep-. En mi caso elegí el consejo de seguir noticias confiables, y descartar las noticias falsas, que son una pandemia dentro de la pandemia».

Los 10 cuidados recomendados:

1. Lavate las manos con jabón frecuentemente

2. Estornudá y tosé en el pliegue del codo;

3. No te toques la cara

4. Limpiá los objetos de uso cotidiano

5. Ventilá todos los ambientes cada día

6. No compartas el mate, la vajilla ni los cubiertos

7; Si tenés que salir, usá barbijo casero y mantené la distancia entre personas

8. Si tenés fiebre con tos, con dolor de garganta o dificultad para respirar, consultá telefónicamente al sistema de salud

9. Informate con fuentes confiables. No difundas noticias falsas

10. Sé solidario, ayudá a quienes lo necesiten con sus compras diarias o trámites digitales.

