Este 29 de mayo, comenzó a desarrollarse el festival de cine "We Are One: A Global Film Festival", coordinado por Tribeca Enterprises. Se trata de una ocasión única. A través de la empresa de Robert De Niro y Jane Rosenthal, 21 festivales de cine de primer nivel se han reunido para programar más de 100 títulos de 35 países a lo largo de 10 días, desde el 29 de mayo y hasta el 7 de junio, gratis para todo el planeta a través de YouTube. La programación destaca 13 estrenos mundiales, 31 estrenos online, 5 estrenos internacionales online, un puñado de curiosidades restauradas a nuevo, muchos cortometrajes, unos pocos documentales, comedias de países inhabituales, 15 grabaciones de charlas históricas, como la de Alain Delon en Cannes, cuatro charlas exclusivas del Global Film, y cinco piezas de realidad virtual. Se anuncian también dos trabajos de realidad virtual 360, una historia de ciencia ficción encabezada por Bill Skargard, y hasta algunas actuaciones musicales.

Entre las novedades absolutas, el thriller femenino "Losing Alice", de Israel, el documental "Ricky Powell: The Individualist", la comedia hindú "Eeb Allay Ooo!", premio del Jurado Joven del Festival de Mumbai, y los primeros cortos de Dreamworks Animation. También a señalar, novedades de Alice Rohrwaser, Joan Chen, Chloe Sevigny, Ulrike Ottinger y otras directoras de fama, dos programas del Festival de Cine de Animación de Annecy, obras colectivas a propósito del drama de Sarajevo, cintas de acción de China y Uganda, una comedia de Oldrich Lipsky restaurada por el Festival de Karlovy Vary, la fantasía vasca "Dantza" enviada por San Sebastián, y, entre otras curiosidades, el corto "Egg. From Farm to Table", del humorista Michael Goldberg.

En programa figuran diálogos entre Francis Ford Coppola y Steven Soderbergh, Viggo Mortensen y David Cronenberg, Ang Lee y Kore-eda Hirokazu, Song Kang-ho y Bong Joon-ho, así como entrevistas a Jackie Chan, Diego Luna, Guillermo del Toro, John Waters, Jane Campion y otros notables.

Los 21 festivales participantes son: Annecy, Berlín, Londres, Cannes, Guadalajara, Macao, Rotterdam, Jerusalén, Mumbai, Karlovy Vary, Locarno, Marrakech, Nueva York, San Sebastián, Sarajevo, Sundance, Sydney, Tokio, Toronto, Tribeca y Venecia. Mar del Plata puede que sea el 22°, sin contar Moscú, Sitges, ni otros 20.

Por lo pronto, la presencia argentina se ve limitada al mediometraje "Rosalinda", de Matías Piñeyro, seleccionado por el Nueva York Festival, cuatro cortos de, respectivamente, Lisandro Alonso, Agustina San Martín, F.L. Tachella y Eduardo Williams, y una coproducción con Grecia, "Electric Swan", de Konstantina Kotzmani, con Nelly Prince y Susana Pampín en el reparto.

