La sorprende presentación en vivo de The Flaming Lips

Este miércoles el mundo de la música se sorprendió frente a la extraña e insólita performance de la banda “The Flaming Lips” en una presentación en vivo que realizaron los músicos en el programa The Late Show with Stephen Colbert.

Noticias Relacionadas Brian May fue elegido como el mejor guitarrista de la historia del rock

Wayne Coyne y sus compañeros realizaron una suerte de mini recital que contó con una particularidad: tanto los miembros del público como los del grupo estuvieron todo el tiempo dentro de su propia burbuja gigante, siguiendo así la línea de lo visto en el más reciente video musical de la banda para su flamante canción "Flowers of Neptune 6".

Noticias Relacionadas Buenos Aires autorizó las grabaciones de discos y los shows sin público

Esta innovadora idea fue la solución que el conjunto de Oklahoma City y la producción del programa de la CBS encontraron para poder realizar la actuación en vivo y con personas presentes, marcando así el regreso del público presencial a los talk shows nocturnos en Estados Unidos en medio de la pandemia.

En esta ocasión, la banda de rock alternativo aprovechó para tocar "Race for the Prize", el single principal del noveno álbum del grupo titulado The Soft Bulletin, y un track que hizo gozar y bailar a todos los presentes.

Fuente: Indie Hoy