Manuel Belgrano como eje de charlas en las redes del Cabildo

ud83dudd38Manuel Josu00e9 Joaquu00edn del Corazu00f3n de Jesu00fas Belgrano es una figura clave de nuestra historia. Un destacado ilustrado del Ru00edo de la Plata, verdadero reformista y protagonista de la revoluciu00f3n y la independencia. u2800 ud83cudfa8 En la Sala Capitular del museo se exhibe el retrato realizado por Rafael del Villar en 1942, un pintor copista de los museos histu00f3ricos de Buenos Aires que se inspiru00f3 en el famoso retrato que Belgrano se hizo hacer en Londres, Inglaterra, por el artista francu00e9s Franu00e7ois Casimir Carbonnier, durante su misiu00f3n diplomu00e1tica en 1815. Villar copiu00f3 su00f3lo el busto de esta pintura, dado que el cuadro completo muestra al retratado sentado en u00be de su figura. u2800 ud83dudccc El Cabildo de Buenos Aires es uno de los tantos lugares en los que Belgrano deju00f3 su huella.u00a0 En el 250u00b0 aniversario de su nacimiento y bicentenario de su muerte, durante este mes vamos a recordar su figura, sus ideas, su obra, que nos siguen interpelando e inspirando en el presente. u2800 #ManuelBelgrano #Belgrano2020 #Au00f1oBelgraniano #CabildoNacional #Historia #Colecciones #MuseosEnCasa #MuseosNacionales #QuedateEnCasa #ArgentinaUnida