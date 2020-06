Ignacio Montoya Carlotto y su nueva pasión "Tango"

Por primera vez el músico Montoya Carlotto asume en un disco un rol únicamente interpretativo para hacer este género musical argentino.

El nieto recuperado de Estela Carlotto comentó sobre su nuevo proyecto: "Me gusta haber corporizado este material que es algo que no tiene ninguna pretensión y no busca hacer nada nuevo ni intervenir demasiado, pero que a la vez me propone un desafío técnico muy grande desde el instrumento".

Desde la ciudad bonaerense de Olavarría donde ejecuta, propone y comparte su música y ejerce la docencia, el creador que ostenta un reconocido andar como autor y arreglador de músicas que dialogan con el folclore latinoamericano y el jazz, confiesa que en relación al tango "nunca le pude encontrar la posibilidad de componer y me transformé solamente en un intérprete", menciona Telam.

"Mi vida fue siendo más de compositor y de defender mi propio repertorio y el tango fue quedando un poco al costado", repasa quien al frente de un septeto se lanzó al ruedo discográfico desde 2015 y compuso la banda de sonido de "Los felices", filme de Sabrina Farji.

El músico de 42 años, se crió con el nombre Ignacio Hurban hasta que en agosto de 2014 consolidó su identidad al ser reconocido como hijo de Laura Carlotto y Walmir Oscar "Puño" Montoya, y nieto de Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

Y al conocer su origen biológico, se enteró de que en su familia la música ocupó un lugar saliente: su padre era baterista, su abuelo paterno saxofonista y su abuelo materno, un melómano, amante del jazz.

En "Tango", la dupla Montoya Carlotto-Rodríguez registra "Boedo" (Julio De Caro-Dante A. Linyera), "Palomita blanca" (Anselmo Aieta-Francisco García Jiménez), "Silbando" (Sebastián Piana-Cátulo Castillo), "Hotel Victoria" (Feliciano Latasa-Carlos Pesce), "Adiós Nonino" (Astor Piazzolla) y "Comme il faut" (Eduardo Arolas).

La nómina se completa con "Organito de la tarde" (José González Castillo-Cátulo Castillo), "Bahía Blanca" (Carlos Di Sarli), "A fuego lento" (Horacio Salgán), "Garúa" (Aníbal Troilo-Enrique Cadícamo) y "Afiches" (Atilio Stampone-Homero Expósito), estos dos últimos sumando la voz de Guillermo Chioddi.