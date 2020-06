Mirá el corto que fue totalmente producido en cuarentena

El joven realizador audiovisual sanjuanino, Octavio Artero, aprovechó la cuarentena dispuesta por el Gobierno en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus. El joven, decidió producir un cortometraje que luego publicó en las redes y dio que hablar. Se trata de Royale Flush, un audiovisual que trata sobre un demencial juego de póker a muerte.

“Mi familia siempre jugaba al póker y pensaba en hacer un cortometraje. Le planteé la idea de hacer una filmación, escribí el guion, y les dije si querían actuar”, comentó el joven.

“Fue gracioso. En la familia nunca actuaron pero les mostré unos videos y les expliqué lo que tenían que ir haciendo. El montaje, que es la edición, fueron cinco días y cuatro días el rodaje”, contó el muchacho a Canal 13.

En cuanto al producto final, Octavio, confesó que: “A mí me gustó. Pero no estaba muy conforme. Hablé con mi familia y mis amigos y tuve su apoyo asique me anime a subirlo a las redes”, dijo.

Consultado sobre la cuarentena, el joven productor, dijo que “por un lado, inspira y por otro no. Estoy centrado solo en mis cosas y por otro lado es malo porque no hay trabajo. Yo también trabajo como fotógrafo y baja un poquito las ganas de concentrarse en algunas cosas y demás”.

Tras este proyecto, Artero, comentó que su idea “es llegar lejos con la producción audiovisual. Más o menos a hacer una película que deje una buena ganancia, y tener el reconocimiento por ello”. Sin embargo, a corto plazo, el joven, busca realizar un proyecto de otro cortometraje, para continuar lo que ya hice, o no sé si hacer algo nuevo y ver qué sale”.