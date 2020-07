Gustavo Santaolalla compuso la música de "The Last of Us II"

El prestigioso músico y productor argentino Gustavo Santaolalla volvió a sorprender al universo 'gamer' con la música del juego "The Last Of Us Part II", y realizó un concierto con la música compuesta para esta ocasión, que se puede ver en YouTube.

El pasado 18 de junio, ante más de un millón de personas que siguieron el evento a través de las plataformas Twitch, Facebook, Instagram y de los canales oficiales de YouTube de PlayStation y del propio Santaolalla, se realizó el lanzamiento oficial de The Last Uf Us Part II, con la participación del músico como invitado especial.

Ese día, Gustavo Santaolalla brindó un mini concierto en el que interpretó algunos de los soundtracks que forman parte del juego. La obra de Santaolalla para "The Last of Us Part II" se puede encontrar también en plataformas digitales.

El músico argentino no es un extraño en el mundo de la creación de bandas sonoras para videojuegos, series o películas; de hecho ganó dos premios Oscar de la Academia de Hollywood por la música de "Secreto en la montaña" y "Babel".

Cuando "The Last of Us" lanzó en 2013 se convirtió casi inmediatamente en una de las franquicias más populares del mundo de los videojuegos. Ya entonces, Santaolalla fue el encargado de crear los climas musicales de la trama, propios de una película.

Tras su éxito, no resulta extraño que para su segunda edición el estudio creador de la secuela del videojuego haya vuelto a confiar en el músico y productor argentino, quien en esta ocasión convocó a Mac Quayle (creador de la música de la serie "Mr. Robot") para hacer un trabajo conjunto.

Santaolalla será además el encargado de componer la música de la serie que HBO realizará sobre el juego, que contará con la dirección de Johan Renck.

Otro de los proyectos televisivos que tiene el músico es la realización de la banda de sonido de una miniserie sobre el Cid Campeador que Amazon Prime Video estrenará en 2021.

Fuente: Télam.