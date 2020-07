Pedro Aznar celebró su cumpleaños con una sorpresa de sus amigos

Pedro Aznar celebró en la noche del jueves su cumpleaños 61 con un ecléctico, prolongado y emotivo concierto acústico por streaming desde su casa, en el que tocó canciones que el artista afirmó elegiría para musicalizar una "reunión de amigos".

"¡Gracias a todos por su paciencia! Somos muchos esta noches y quisimos esperar a que todos entren", arrancó entre disculpas Aznar, tras una serie de problemas técnicos para el ingreso del público a la plataforma.

Rodeado de sus instrumentos, con su biblioteca iluminada de azul y algunos globos de colores de fondo, antes de comenzar, descorchó un espumante para brindar y llamó a "celebrar la vida" y agradeció la "nueva cercanía en estos momentos tan raros que nos toca vivir".

Las personales versiones de "Get the party started" (Linda Perry) y "Start me up" (The Rolling Stones), encendieron al público, que vía chat dejó de lado la disconformidad de los problemas técnicos que demoraron cerca de una hora el inicio del show.

Transformado cada canción en un collage artesanal, el músico demostró una vez más su pericia en la ejecución de diversos instrumentos, así como un manejo privilegiado de la voz, que parecieran resaltar aún más en este tipo de formato.

Aznar cantó -y grabó sus canciones como pistas- con guitarra, piano o melódica, a veces agregando alguna base rítmica, y luego en una segunda toma insertó su bajo y segundas voces, aportando un ambiente extra a su particular calidez, especialmente en "Bluebird" (Paul McCartney), "Too shy to say" (Stevie Wonder), "My friend (Red Hot Chili Peppers), o en "Jesus to a child" (George Michael).

En su repertorio, el ex Serú Girán no dejó de lado sus influencias del folklore (Zamba para no olvidar, de Hamlet Lima Quintana) y de la música brasilera (Meditación, de Tom Jobim), mientras dos de sus gatos se cruzaban por la pantalla del concierto virtual.

Aznar, nominado en cinco categorías distintas para los Premios Carlos Gardel 2020, tuvo como primeras invitadas a Sandra Mihanovich (Somenthing stupid) y la peruana Eva Aylllón (El beso).

Entre canción y canción, algunas poesías y las anécdotas detrás de la elección del nutrido repertorio y los momentos para afinar sus instrumentos, Aznar disfrutó de "un cumpleaños inédito!" que entre risas lo llevó a destacar "el fenómeno que es el silencio después de cada intervención artística".

Al promediar el show clamó: "vamos a soñar un mundo mejor, porque no hay otra cosa mejor que eso" y encadenó versiones de "Someone saved my life tonight" (Elton John), "Love of my life" (Queen), "Field of gold" (Sting) y "Space Oddity" (David Bowie).

Aznar encaró el final de la velada pasada la medianoche con una fiel interpretación de "No soy extraño" (Charly García).

Pero como el artista anticipó al comenzar: "Toda fiesta que se precie de tal tiene que ser larga y terminar pasada la medianoche", y tras una veintena de canciones estiró el final con las bellas "Ordinary world" (Duran Duran) y "Morning morgantown (Joni Mitchell).

Enseguida, el músico dejó su guitarra y fue a buscar una torta con una vela para confiar en voz alta su deseo para "salir mejor de esta pandemia, con cohesión y solidaridad para cuidarnos y cuidar la tierra".

Ante su sorpresa y emoción, la producción emitió un video donde Charly García presentó la canción "A cada hombre a cada mujer", interpretada por David Lebon, Adriana Varela, Fabiana Cantilo, Pablo Milanés, Carlos Vives, Abel Pintos, Hilda Lizarazu, Chico Cesar, Teresa Parodi, Lito Vitale y Soledad, entre otros.