Gran noticia:"Grease" tendrá una precuela

La película de 1978 Grease -Vaselina en gran parte de Latinoamérica- se ha convertido en uno de los musicales más emblemáticos de la cultura pop, y uno de los pocos amados por todo el mundo; la cinta que triunfó estelarizada por Olivia Newton-John y John Travolta se basó en la obra homónima de Broadway y su éxito fue avasallador, pero antes siquiera de llegar a Nueva York, debutó en 1971 bajo el mismo título en los teatros de Chicago.

Inspirados por el éxito que tuvo tanto en taquilla como como la crítica el musical Mamma Mia! Here We Go Again, basado en los temas de ABBA, la oportunidad de seguir experimentando con los clásicos no cesa y aunque la pandemia lo tiene detenido, el proyecto sigue en pie.

Se trata de Summer Loving, una precuela de la historia que conocimos hace 42 años, ambientada en aquel verano de 1958 donde Sandy Olsson y Danny Zuko se conocieron antes de volverse a ver en la preparatoria Rydell. Y aunque la cinta clásica tuvo una secuela, Vaselina 2, estelarizada por Michelle Pfeiffer y Maxwell Caulfiel, misma que fue considerada como un fracaso, la idea de volver a saber de la pareja que originó todo puede resultar una gran fórmula para los tiempos actuales.

Este nuevo filme que será realizado por Paramount Pictures y dirigido por Brett Haley, se dice que contará la perspectiva de los personajes en aquellos momentos que pasaron juntos en vacaciones, haciendo referencia a la canción emblema de la película: Summer Nights.

Ésta será la primera película de estudio en grande para Haley, quien ha realizado producciones en el cine independiente como The Hero (2017), y Los Corazones Laten Fuerte (2018), y se espera que Summer Loving llegue a las salas en 2022, pues aún no se han realizado las audiciones ni se sabe si en ella participarán miembros del elenco original.

Aunque no hay fecha de estreno ni se sabe qué actores le darán vida a la nueva versión de Danny y Sandy, la trama revelada ya ha causado expectación ente los seguidores de la franquicia, quienes seguramente la convertirán en un éxito de taquilla.