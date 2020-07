Llega el Festival de Venecia con más mujeres al frente de las producciones

Los organizadores de la 73ra. edición del Festival de Cine de Venecia, que se celebrará entre el 2 y el 12 de septiembre, anunciaron hoy los filmes que integrarán la Selección Oficial de la Mostra.

En la carrera por el León de Oro fueron elegidas 18 cintas, ocho de ellas rodadas por mujeres.

El director de la Mostra, Alberto Barbera, aseguró que la presencia de las directoras mujeres se debe a criterios artísticos y no de género, pero aplaudió el incremento de la cuota femenina, informó la agencia de noticias EFE.

Noticias Relacionadas El INCAA se puso a disposición de la justicia luego del allanamiento

Entre los favoritos cuyos méritos deberá ponderar el jurado, presidido por la actriz australiana y doble ganadora del Oscar Cate Blanchett, llegan "Dear Comrades", del ruso Andrey Konchalovski; y "Laila in Haifa", del israelí Amos Gitai.

El mexicano Michel Franco será el único representante de habla hispana con su "Nuevo orden", en tanto que la directora chino-estadounidense Chloé Zhao presentará su "Nomadland", con Frances McDormand.

Otras películas son "Notturno", del italiano Gianfranco Rosi; "Wife of a Spy", del japonés Kiyoshi Kurosawa; "Miss Marx", de la italiana Susanna Nicchiarelli; "Never Gonna Show Again", de la polaca Malgorzata Szumowska; y "Padrenostro", del italiano Claudio Noce.

También serán de la partida "Pieces of a Woman", del húngaro Kornél Mundruczó; "The Disciple", del indio Chaitanya Tamhane; "And Tomorrow the Entire World", de la alemana Julia von Heinz; y "Quo vadis, Aida?", de la bosnia Jasmila Zbanic.

Para completar, "In Between Dying", del azerbaiyano Hilal Baydarov; "Le sorelle Malacuso", de la italiana Emma Dante; "The World to Come", de la noruega Mona Fastvold; "Amants", de la francesa Nicole Garcia; y "Sun Children", del iraní Majid Majidi.

En el encuentro llamará la atención la escasez de filmes de la industria hollywoodense, muy golpeada por la pandemia de coronavirus, especialmente porque en los últimos años varios títulos que acabarían compitiendo por los Oscar hicieron su primera pasada por el Lido veneciano: entre ellas, "Joker", "La La Land", "Nace una estrella" o "Roma".

También se anunciaron las secciones Horizontes y Fuera de Competencia, en las que hubo algo de representación del cine hispanoamericano.

En la sección de Horizontes, dedicada a las nuevas corrientes expresivas y la segunda en importancia del Festival, competirá la mexicana Yulene Olaizola con "Selva trágica".

En la sección de cortometrajes, por su parte, está "Entre tú y Milagros", de la colombiana Mariana Saffon.

Este certamen de Venecia será el primero de los grandes festivales cinematográficos que se celebre en medio de la pandemia, y será posible en particular por el dominio de los contagios logrado en Italia y por la disposición de intensas medidas de seguridad sanitaria.

/Fuente: Télam.