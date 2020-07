El Museo Franklin Rawson presenta su nueva propuesta en pandemia

View this post on Instagram

ud83dudc49u00a1Volvemos a encontrarnos!ud83dudd25 ____ El #museofranklinrawson reabre sus puertas al puu0301blico, a partir del viernes 3 de julio, bajo un estricto protocolo, en el marco de nuevas flexibilizaciones avaladas por el Ministerio de Turismo y Cultura @turismo_y_cultura_sj y el Comiteu0301 COVID-19 para la reactivaciou0301n del sector turiu0301stico-cultural de la provincia. ____ u2714ufe0fEn sala 1, presentamos una innovadora exposiciou0301n u201cLa vida es dura, pero no tantou201d de @grupo.bondi , con curaduriu0301a de Edgardo Gimeu0301nez. u2714ufe0fEn sala 2, se exhibe u201cRESISTIR. Construcciones de Rodrigo Etemu201d@rodrigoetem , con curaduriu0301a de Berny Garay Pringles. u2714ufe0fY, en sala 3, @lacasaroja_espacio artistas sanjuaninos independientes, invitan a interactuar con la exposiciou0301n denominada u201cAurau201d. ____ u261dufe0fEsta reapertura contemplarau0301 nuevas modalidades: ud83dudccdVisitas individuales: Podrau0301n acceder de martes a domingo de 12 a 20 hs sin reserva y sin guiu0301a, respetando protocolos institucionales. ud83dudccdVisitas guiadas grupales: Podrau0301n acceder con reserva telefou0301nica, en grupos de 6 a 10 personas, respetando protocolos institucionales. Solicitar turnos los diu0301as martes y viernes, en horario de 12 a 20 hs. (4200470 / 4200598). . . . #museofranklinrawson #reapertura #sanjuan #nuevasexposiciones #temporada2020 #grupobondi #rodrigoetem #lacasaroja