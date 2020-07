Adriana Varela cantará en vivo por streaming

View this post on Instagram

u0026#34;Por una cabeza, todas las locuras. Su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargurau0026#34; - Por Una Cabeza. Calentando motores para el #showonline con este u00e1lbum. Lo pueden escuchar en cualquier lado @spotifyargentina @youtube @applemusic @googleplaymusic etc! Nos vemos este 10 y 11 de julio via streaming! Entradas en @tickethoy