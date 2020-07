Curso online del Malba sobre arte latinoamericano

View this post on Instagram

u00a1Uu0301ltimo llamado! ud83dudce3 Manu0303ana 19:00 comienza el curso u201cLatinoameu0301rica al sur del Suru201d en el marco de la nueva puesta de la Colecciou0301n Malba, con la CLASE #1 ARTE MODERNO Y PENSAMIENTO AUTOu0301CTONO, a cargo de Au0301lvaro Fernau0301ndez Bravo, investigador del Conicet y docente en la Universidad de San Andreu0301s. Esta clase abordarau0301 la obra de artistas latinou2013 americanos que miraron hacia el pasado prehispau0301nico y la cultura amerindia en busca de elementos para desarrollar lenguajes propios como Joaquiu0301n Torres Garciu0301a, Frida Kahlo y Jorge Eduardo Eielson, entre otros, asiu0301 como piezas de la Colecciou0301n Du2019Alessandro de Arte Precolombino, alojada en el Malba. u26d4ufe0f Hoy y manu0303ana es la uu0301ltima oportunidad para inscribirse en el curso completo (10 clases). Luego se podrau0301n registrar en las clases individuales, todos los mieu0301rcoles a las 19:00. El curso viu0301a zoom estau0301 dirigido a puu0301blico general, nacional e internacional. ud83dudccc Clase #1 Mieu0301rcoles 8 de julio, 19:00 u2796 Costo por clase: $ARS 700 Costo por pago curso completo: $ ARS 5950. u2796Malba Amigos: u201320%. u2796Estudiantes, docentes y jubilados: u201315%. Descuentos no combinables. u2796Informes: informes@malba.org.ar u2796Programa completo: ver link de la bio. En las imau0301genes: (1) Frida Khalo. Autorretrato con chango y loro, 1942 [detalle]. (2) Joaquin Torres Garciu0301a. Composiciou0301n simeu0301trica y universal, 1931. [detalle] (3) Jorge Eduardo Eielson. Quipus 33 T1, 1966. Colecciou0301n Eduardo F. Costantini (4) Leandro Katz. Tuluu0301m, after Catherwood [El Castillo], 1985. (5) Pieza precolombina de la Colecciou0301n Alessandro en preu0301stamo extendido al museo. (6) Alvaro F. Bravo anticipa los ejes de su clase. #ColeccionMalba #CursoAlSurdelSur