Una muestra para recordar a las víctimas de la AMIA

Dentro de pocos du00edas se cumplen 26 au00f1os del atentado terrorista contra a la AMIA y, como en esta oportunidad no podemos reunirnos, te invitamos a decir u201cPresenteu201d y que seas parte del homenaje. Para hacerlo: - Subu00ed una storie a tu cuenta utilizando el filtro u201cJusticia y Memoriau201d que podu00e9s encontrar en nuestra cuenta. No te olvides de mencionar a @AMIAonline - Hacu00e9 una segunda storie con una foto y un texto, o un video breve, invitando a tus amigos/as a que tambiu00e9n busquen el filtro, hagan su foto con la pancarta y la posteen mencionando a @AMIAonline para que podamos recopilarlas todas. Con tu ayuda, vamos a lograr que miles de personas tambiu00e9n digan u201cPresenteu201d y sigamos juntos haciendo memoria y pidiendo justicia. u00a1Muchas gracias!