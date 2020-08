¡Sábado! Show de Edda Bustamante en Instagram

View this post on Instagram

emisiou0301n nuu0301mero 1ufe0fu20e31ufe0fu20e3 de : u2b50ufe0f u201cCICLO LIVE u201d por BACS produccionesu2b50ufe0f . ud83dudd38u00bfCUANDO? ud83dudd38 . ud83duddd3 u00a1 prou0301ximo Sau0301bado 15 de Agosto a las 21:00hs FUNCIOu0301N virtual ! u00a1Estau0301s invitada/o para ser parte de esta nueva emisiou0301n ! . ud83dudd38Engalanarau0301 nuestro escenario virtual la actriz, cantante, bailarina, veddet, Estrella del Espectau0301culo Argentino u2b50ufe0fEDDA BUSTAMANTEu2b50ufe0f @eddabustamante recorrerau0301 un sinfiu0301n de experiencias y aneu0301cdotas recorridas a traveu0301s de su extensa carrera profesional. Bucearemos por los mau0301s iu0301ntimos pensamientos de una mujer que transita el arte con la misma espontaneidad con la que vive la vida, u201cChamuyaremos con Eddau201d sus deseos e inquietudes, su visiou0301n sobre el u201cnuevo mundou201d y los tabuu0301es que auu0301n predominan en la sociedad . Un show exclusivo Realizado: _ desde _ por y _ para BACS producciones ud83cudf99u2b50ufe0f u26a0ufe0f ATENTOS ! Luego de vivir una noche donde VOS serau0301s parte de la emisiou0301n, siu0301 ! ! ! Edda invitarau0301 a un espectador y una espectadora a Chamuyar con ella lo que quieran ! ! ! ud83cudf08 ud83cudfbcud83cudfb9ud83eudd41ud83cudfb7ud83cudfbaud83cudfb8ud83cudfa7 El lunes 17/8 , primer diu0301a de la semana deberau0301n estar atentos a la cuenta anfitriona CicloLive @bacs_producciones que anunciarau0301 a la GANADORA o GANADOR del premio mayor ud83eudd47 Recordau0301 que ver la emisiou0301n CicloLive del diu0301a sau0301bado 15/8 a la 21hs Triplica tus chances de ganar ud83eudd1eud83eudd1eud83eudd1e Suerte ud83cudf40 -