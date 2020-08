Tres películas de acción recomendadas por Netflix

La plataforma de series, documentales y películas de streaming Netflix ofrece en su catálogo tres películas para los amantes de la adrenalina que no se pueden perder.

El origen

2010 - Dir: Christopher Nolan

Este film de Christopher Nolan tiene como protagonista a Dom Cobb (Leonardo DiCaprio), cuyo oficio consiste en introducirse en los sueños de sus víctimas y extraerle secretos del mundo de los negocios para luego venderlos con grandes dividendos, y debido a estos arriesgados métodos, importantes consorcios lo tienen en la mira, y ningún escondite le ofrece seguridad.

Cobb puede regresar a los Estados Unidos donde sus hijos lo esperan, pero para su fortuna el empresario Saito (Ken Watanabe) lo recluta para su última misión, que de triunfar le podría permitir su ansiado retorno a casa. Se trata de una aventura muy difícil en la que Cobb y su equipo estrella no robarán un secreto, sino que deben implantar una idea en el subconsciente del heredero de una multinacional (Cillian Murphy), quien se convirtió en un peligro para Saito.

El protagonista y su equipo se preparan meticulosamente para la misión, pero no presienten un riesgo incalculable: el espectro de Mal (Marion Cotillard), la difunta esposa de Cobb quien aún ronda sus pensamientos...

Extinción

2018 - Dir: Ben Young

Peter (Michael Peña) es un hombre felizmente casado con Alice (Lizzy Caplan), junto a quien tiene dos hijas a las que adoran. Pero cada noche este padre tiene una pesadilla recurrente en la que pierde a su familia. Sus peores temores se convierten en realidad cuando la Tierra es invadida por una extraña fuerza alienígena que parece dispuesta a destruir el planeta. Su objetivo será entonces luchar por mantener a sus seres queridos a salvo.

Este thriller de ciencia ficción está dirigido por Ben Young y basado en un guion escrito por Spenser Cohen, Eric Heisserer y Brad Kane.

La vieja guardia

2020 - Dir: Gina Prince-Bythewood

Protagonizada por la ganadora del Oscar Charlize Theron, este largometraje cuenta la historia de un grupo de inmortales que se mueven por el mundo en secreto, como una especie de letal mini ejército que acepta misiones con las que creen que pueden mejorar el mundo.

Los integrantes de este escuadrón no saben por qué no pueden morir, no saben por qué llega un momento en el que sí lo hacen, y no saben por qué justo ahora aparece una jovencísima nueva inmortal, pero siguen adelante adentrándose en una conspiración que implica a la industria farmacéutica mientras que alguien parece haber descubierto su secreto y está dispuesto a capturarlos para tratar de arrebatarles el secreto de la inmortalidad.

Gina Prince-Bythewood se encargó de dirigir este film basado en los cómics homónimos de Greg Rucka y el argentino Leandro Fernández.