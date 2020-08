Luis Salinas hará el primer streaming en su carrera

Por primera vez en su carrera, el músico Luis Salinas brindará un concierto vía streaming desde Argentina para el resto del mundo, acompañado por los artistas Juan Salinas y Alejandro Tula como invitados.

La cita será el próximo sábado 22 de agosto a las 22, momento en el que el músico brindará un show único con su sello, fusionando estilos para que la gente desde su hogar pueda disfrutar una gran experiencia de nivel internacional. Los accesos se adquieren por Ticketek a 560 pesos.

Luis Salinas es uno de los artistas argentinos más reconocidos en el mundo. Con más de veinte discos y cinco dvd editados, tiene en su haber siete Premios Gardel, un Premio Konex y dos nominaciones al Grammy Latino. Ha tocado en más de veinte países y es elogiado tanto por la prensa nacional e internacional. La magia comenzó cuando era chico por la influencia de su padre y de su padrastro, ambos músicos, quienes lo animaron a tocar la guitarra desde una edad muy temprana. Músico autodidacta, no estudió en ningún conservatorio. Es un improvisador nato con una original capacidad interpretativa.

“Todos tenemos una condición natural para algo. No es lo que te gusta sino lo que podés hacer, el resto es trabajar. No pretendo ser mejor que alguien, quiero ser el mejor Salinas posible. Mi música más que nada tiene que ser fluida y sincera porque si uno no se emociona, el público tampoco", confió el artista.

Su música, que abarca distintos géneros, es reconocida por los grandes artistas de nuestro país. A lo largo de su carrera compartió discos con Chico Navarro, Chango Nieto, Maria Graña, Peteco Carabajal y fue convocado por el Chango Farías Gómez para participar en el disco de Mercedes Sosa "Libre" y luego grabó con ella en su último disco: Cantora. Compartió el escenario del Teatro Colón con Dino Saluzzi, presentó la música argentina en escenarios internacionales con BB KING, Tomatito y Chucho Valdez, entre muchos otros.