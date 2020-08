Lanzamiento en cuarentena: "Los nuevos mutantes"

"Los nuevos mutantes", la película del universo de los X-Men cuyo estreno fue pospuesto desde 2018, tendrá su lanzamiento esta semana en Europa y echará por tierra los rumores que indicaban que iría directamente al streaming, como también los que auguraban que nunca vería la luz.

"Logramos estrenar la película que queríamos estrenar (...), pero ciertamente esa parte intermedia (entre el rodaje y el lanzamiento) fue una experiencia enormemente frustrante", dijo a la agencia de noticias española EFE el director de la cinta Josh Boone.

Fue en octubre de 2017 que salió el primer trailer de la película y todo parecía encaminado para que se viera en cines en abril de 2018, pero sin dar mayores detalles, Fox, la antigua dueña del filme, pospuso su estreno para fines de ese año.

Sin embargo, la llegada del verano en el Cono Sur encontró a la familia Murdoch, dueña de los estudios, en negociaciones con Disney para la compra de una enorme porción del multimedios.

Una vez consumada la transacción, "Dark Phoenix", también del universo de los X-Men, tuvo un postergado estreno, no exento de polémica por el parecido que mostraba con "Capitana Marvel", aunque la cinta que venía desde Fox había sido escrita y filmada con anterioridad.

Así, no se sabía a ciencia cierta qué sucedería con "Los nuevos mutantes", la primera película de superhéroes que iba a tener un tratamiento de cine de terror y con una estética que recordaba a "The Wall", la película basada en el disco homónimo de Pink Floyd.

"Diría que el momento en el que Disney estaba llevando a cabo la fusión con Fox fue lo más frustrante porque Fox no sabía que iba a hacer con la película, Disney no sabía que iba a hacer con la película, y yo no tenía ni idea de qué iba a pasar con la película", señaló Boone con sentido del humor.

Sin embargo, por las restricciones que rigen por la pandemia, en Argentina todavía no se sabe si se podrá ver en cine o si, en caso de que Disney lo decida, se verá directamente en Disney+, la plataforma que llegará al país el 17 de noviembre.